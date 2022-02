Fikk firedoblet strømregning: – Frykter konkurser

Espen Halkjær og Espen Willard eier og driver Kringla konditori og bakeri i Tistedal utenfor Halden. De frykter at strømsjokket vil ta knekken dem.

– To år med korona, investering i det grønne skiftet og høye strømregninger i tillegg. Det er slutt på sparepengene nå, sier Espen Willard til TV 2.

Willard tror kombinasjonen av det høye sykefraværet og strømsjokket kan føre til konkurser.

– Vi har kommet til en situasjon der vi ikke tjener penger lenger.

I desember i fjor betalte de 211.000 kroner for strømmen. Sammenlignet med strømregningen i 2020, på omtrent 50.000 kroner, er prisen over firedoblet.

– Vi driver et bakeri og her trenger vi mye strøm. Ovnene må alltid stå på 250 grader og brødet må stå i 30 minutter. Så vi kan ikke spare på strømmen, sier Espen Halkjær til TV 2.

KOSTBART: Willard forklarer at det er kostbart å lage brød på grunn av de høye strømprisene. Foto: Rune Blekken / TV 2

Angrer på oppgradering

Halkjær og Willard har brukt en halv million kroner på å modernisere bakeriet. Nå angrer de på at de oppgraderte fra oljefyrte til elektriske stekeovner.

URETTFERDIG: Espen Halkjær synes det er urettferdig at bakeriet deres havner utenfor strømstøtten. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Det hadde vært mye billigere å fyrt i gang de gamle ovnene våre med fyringsolje og steke på dem, sier Willard.

Halkjær håper likevel moderniseringen vil være verdt det i lengden, men han synes det er surt nå.

– Vi har gjort så mange gode grep. Vi har LED-lys, varmegjenvinning, tidsstyrte og elektriske ovner, men vi får ingenting igjen.

Krever støtteordning

Tidligere har det blitt vedtatt strømstøtte til husholdninger, landbruket, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Men det finnes ingen ordning som hjelper de mindre bedriftene med strømregningen.

Det synes Halkjær er urettferdig.

– Gartnerier og landbruket får støtte. Hvorfor får ikke andre næringer som sliter med akkurat det samme støtte? Det skjer ingenting, sier Halkjær.

Både Høyre og Venstre har foreslått en egen strømstøtteordning for små og mellomstore bedrifter.

KREVER EGEN ORDNING: Finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, krever en egen strømstøtteordning for næringslivet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi ser mange eksempler på bedrifter som har fått doblet strømregningene sine. Det sier seg selv at det kan gå utover arbeidsplasser, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru, til TV 2.

Hun understreker at Høyre har foreslått en søknadsbasert kommunal kompensasjonsordning for bedrifter i Sør-Norge, med en ramme på to milliarder kroner.

Venstre har også kastet seg på. De foreslår en lignende ordning, men med en ramme på minimum én milliard kroner.

ENIG MED HØYRE: Alfred Bjørlo (V) er enig med Høyres forslag om en egen kompensasjonsordning for bedrifter som sliter med strømregningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er bra at regjeringen stiller opp for landbruket, men da er det urimelig av regjeringen å ikke stille opp for bedrifter i andre bransjer som sliter med akkurat det samme, sier Venstres Alfred Bjørlo til TV 2.

Vurderer situasjonen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til TV 2 at han har stor forståelse for bedriftene som sliter med strømregningene.

– Vi utelukker ikke at det kan bli vurdert nye grep for næringslivet, men det er en balanse mellom hva som er bedriftenes ansvar og det skattebetalerne må være med å betale for, sier næringsministeren.

VENTER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han følger med på strømsituasjonen som rammer næringslivet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå har jo bøndene fått sitt, bør ikke de mindre bedriftene også bli sett?

– Bøndene har ikke muligheten til å øke sine priser videre i verdikjeden som bedriftene har. Derfor har det vært behov for egne ordninger for jordbruket, sier Vestre.

Næringsministeren mener det finnes svakheter i forslagene til både Venstre og Høyre.

– Det er nesten 170.000 små og mellomstore bedrifter i landet der det er dyr strøm. Man kan enkelt regne ut at en milliard delt til de bedriftene vil bli et relativt beskjedent beløp, sier Vestre.

Må øke prisene

Økte strømutgifter, høye råvarepriser og dyrere frakt fører til at flere bakerier og kafeer må sette opp prisene.

På bakeriet i Halden har de måttet øke prisene med 10 prosent. De frykter at forbrukeren må ta hele regningen til slutt.

DYRERE: Halkjær forteller at forbrukerne kan forvente en prisøkning på bakevarer, hvis strømprisene fortsetter å øke. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Hvis bøndene, de som frakter kornet og vi må betale mye for strømmen, vil et brød koste mye for forbrukeren, sier Willard.

Halkjær sier at dette er første gang bakerne har snakket om å øke prisene på grunn av strømmen.

– Flere kunder reagerer på prisøkningen, men vi er avhengig av å tjene penger. Vi er i en bransje med små marginer, sier Halkjær.