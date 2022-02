Ny siktet etter Tolga-bortføringen varetektsfengsles i fire uker

Den ene av de to mennene som onsdag ble pågrepet i forbindelse med Tolga-bortføringen i januar, varetektsfengsles i fire uker.

Torsdag ble det kjent at politiet hadde pågrepet og siktet to nye menn i forbindelse med at en mann ble bortført på Tolga 2. januar.

Fredag var det fengslingsmøte for den ene mannen i Østre Innlandet tingrett. Retten avgjorde at mannen skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Mannen er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, grov narkotikaovertredelse og våpenovertredelse. Han erkjenner ikke straffskyld.

Den siktede ønsker ikke å forklare seg i retten, og ønsker ikke å forklare seg om personlige forhold.

Mannen vil snakke med sin forsvarer på mandag for å ta stilling til om de skal anke kjennelsen.

Ola Sønju Bårnes er forsvarer for den andre siktede mannen. Bårnes sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen. Han er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, men politiet har ikke funnet grunn til å holde ham fengslet.

I alt er seks personer siktet etter at en 20 år gammel mann ble bortført fra en privatadresse i Tolga natt til 2. januar. Fire av dem sitter nå i varetekt.