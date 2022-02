Én detalj overrasket Nicolay Ramm ved sønnens fødsel: – Jeg tenkte: Fy fader!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Serieskaper og programleder Nicolay Ramm er akkurat ferdig med pappaperm og i full sving med ny serie, men ikke alt ved serien begeistrer forloveden like mye.

Helt siden komiker Nicolay Ramm (33) var liten har han vært sportsinteressert. Det var derfor ingen tvil om at hans nye prosjekt, «Olympiatroppen», skulle handle om sport.

– Jeg var han lille gutten som bladde bakerst i Aftenposten for å lese resultatene fra helgen. Helt siden Bjørn Dæhlie var best, har jeg vært ihuga sportsentusiast, sier Ramm til God kveld Norge.

Inspirasjon fra idrettsstjerner

Etter å ha intervjuet og parodiert Norges skistjerner gjennom flere store idrettsmesterskap, har han fått bli kjent med utøverne bak kulissene.

OLYMPIATROPPEN: Nicolay Ramm tar parodier av idrettsstjerner ett steg videre i sin nye serie «Olympiatroppen». Her under et intervju med Dorthe Skappel. Foto: Maiken Amanda Brennås

Dette inspirerte han til å lage den nye humorserien sin.

– Jeg følte at det var på tide å lage et humorunivers hvor jeg får spilt ut alt jeg har hørt og lært, sier Ramm, som håper at idrettsutøverne selv synes serien er morsom.

Komikeren synes det vanskeligste er å fremstille idrettsmiljøet med kjærlighet.

– For jeg er jo ekstremt glad i sport, og elsker når Norge vinner som alle andre, understreker han.

Se hva forloveden til Nicolay Ramm sier om den nye hårsveisen til komikeren i videoen øverst i saken.

Ble innesluttet som tenåring

Det har ikke alltid vært lett for Ramm å være en som stikker seg ut – særlig da han var ung.

Som tenåring vant han Melodi Grand Prix junior sammen med Christoffer B. Claussen, og dro på turné som hiphop-duoen «To Små Karer».

– Det var blytungt. Det er ikke bare bare å stikke seg ut og hevde at man er noe når man er 13 år gammel, sier Ramm og fortsetter:

TO SMÅ KARER: Her er Nicolay Ramm på scenen sammen med Christoffer B. Claussen. De vant MGP junior med låta «Paybacktime.» Foto: Thomas Bjørnflaten

– Det gjorde meg mer innesluttet enn jeg egentlig var. Jeg fikk daglig påminnelse fra de kuleste gutta på skolen som ikke syntes det var så fett.

Vendepunktet kom først da han ble mast på om å melde seg på audition til en skolerevy på videregående skole.

– Jeg tenkte: «Nei, dette tør jeg ikke, jeg liker ikke å være foran.» Nå skal jeg holde meg i bakgrunnen. Så gikk det veldig bra og jeg likte det, forteller 33-åringen.

Han fikk god respons i ettertid av revyen, vant priser og kom inn i et miljø hvor det var greit å vise seg frem og stå på scenen.

– Overraskende stor!

Selv om Ramm er godt i gang med innspilling av «Olympiatroppen», ble han far i fjor og er nylig ferdig med pappaperm.

Med mange prosjekter, i tillegg til et familieliv, er det en kabal som skal gå opp for Ramm og forloveden, Josephine Leine Granlie.

Mellom opptak bidrar programlederen så godt han kan.

– Jeg leverer og henter i barnehagen så ofte jeg kan, og så prøver jeg å være tilgjengelig når jeg først har fridag. I helgene for eksempel, da er jeg superpappa, sier han.

Han takker også forloveden for hjelp og støtte:

– Jeg er heldig som har en veldig tålmodig forlovede hjemme som skjønner at noen prosjekter er veldig viktig for meg, forteller Ramm.

Da sønnen Aksel kom til verden i fjor, måtte Ramm vente i bilen en stund på grunn av strenge koronarestriksjoner.

– Så fort jeg kom inn startet fødselen, og jeg fikk bli med på magien, smiler Ramm.

Komikeren beskriver det som en surrealistisk opplevelse å få et barn, men det var en ting han ble spesielt opptatt av under fødselen.

– Han var overraskende stor. Jeg husker jeg tenkte: Fy fader, så svær den babyen er, ler han.

Ramm forteller at han fikk beskjed om at babyen var i en helt normal størrelse.

Se hele intervjuet med Nicolay Ramm og Dorthe Skappel her:

Bryllup koronautsatt

Ramm og Leine Granlie forlovet seg i 2019, og skulle gifte seg i utlandet sommeren 2020. På grunn av koronapandemien ble bryllupet utsatt.

Nå håper paret på at de skal kunne gi bryllupet en ny sjanse:

– Nå blir det forhåpentligvis giftemål i Sør-Frankrike med masse gjester og tredagers «hurramegrundt» i juni, forteller Ramm.

Programlederen har vært med på å planlegge og utforme bryllupet, men merker at på noen områder har hans mening ikke så mye å si - for eksempel blomster.

– Min mening er til syvende og sist ikke så viktig, har jeg skjønt. Hun spør for å ha spurt.

I forbindelse med innspillingen av «Olympiatroppen» har Ramm måttet klippe av seg håret.

Selv tar han det helt med ro og tenker at det vokser ut igjen. Mens forloveden har en annen tanke om håret hans i forkant av bryllupet deres:

– Fruen er ikke så happy, men hun aksepterer også at det er for et par uker, sier han og legger til:

– Nå skal jeg bare filme og få det ferdig, så skal jeg la det gro og så blir det forhåpentligvis flott til bryllupet igjen.