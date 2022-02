– Vi har kunder som kjøpte en slik bil for to-tre år siden for 1,7 millioner kroner. Nå ligger de til over to millioner kroner på bruktmarkedet. Da kan man vel kalle det en god investering?

Markedsansvarlig hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand, Trine Fjeldstad, snakker om Mercedes G-Klasse.

Det kom en helt ny generasjon av dette bilikonet i 2018. Da hadde forgjengeren vært på markedet i 39 år!

Interessen for den nye modellen er så voldsom, at G-Klasse rett og slett er utsolgt helt fram til fjerde kvartal i 2024.

Økte priser

Det gir naturligvis noen utfordringer for de som forsøker å skaffe biler – som Autocenteret Fjeldstad.

– Heldigvis har vi etter 40 år på markedet opprettet godt kontakter på brukt G-Klasse. Så vi klarer stort sett å skaffe det kundene ønsker seg. Men det er jo ikke tvil om at prisene har økt mye det siste halve året.

Trine Fjeldstad har imidlertid en god nyhet til de som fortsatt ikke har fått tak i bil:

– Vanligvis er jo verditapet den største utgiftsposten i forbindelse med bilholdet. Men i dette tilfellet vil jeg faktisk påstå at det er omvendt. Selv om prisene har økt, er det G-Klasse fortsatt en god investering. Prisene vil fortsette å stige, det er vi helt sikre på, sier hun.

Den norske importøren av Mercedes, Bertel O. Steen, forteller at G-Klasse fortsetter å generere mye interesse, men at en begrenset produksjonskapasitet, påvirker leveringstidene. Hvis du bestiller en ny G-Klasse i dag, er forventet levering i 2024, opplyser de i en e-post til Broom.

Vil ha toppmodellen

Ekstra høy interessen er det rundt toppmodellen G 63 – og Brabus-utgavene.

Brabus er verdens største på tuning og styling av Mercedes-Benz. De har holdt på med det siden 1981.

Norske G-klasse-kjøpere er slett ikke redde for å tune bilen sin. Autocenteret Fjeldstad ble faktisk både "Dealer of the Year" og "Premum Dealer" for Brabus i 2020.

Går du for den aller "verste" Brabus-utgaven, har du 800 hestekrefter å rutte med. Da begynner det å bli skikkelig hårete ...

Nettstedet GTSpirit.com forteller at Brabus-modellene er høyt ettertraktet, og har ekstra sterk prisvekst.

El-utgave på vei

I høst avduket Mercedes den elektriske utgaven av G-Klasse: EQG. Den kommer etter planen på markedet i starten av 2025.

– Det er en bil vi har store forventninger til, og som mange kunder spør om. Men så langt holder Mercedes kortene ganske tett til brystet. Vi har mange på interesse-liste, selv om vi egentlig ikke har åpnet opp for det ennå, fortsetter Fjeldstad.

El-utgaven vil naturligvis passe mye bedre til norske avgifter, enn bilene med diesel eller bensinmotor.

Børstraktoren er tilbake – tøffere og mer brutal enn noen gang

Det vi vet ...

Her er noe av det vi har fått vite om EQG så langt:

- Lanseres i 2025

- Totalt fire elmotorer, en til hvert hjul

- Bilen får to-trinns girkasse - med "krabbegir" for terrengkjøring

Ryktene vil også ha det til at den får samme batteripakke som flaggskipet Mercedes EQS 580 4Matic. Det betyr i tilfelle 107,8 kWt.

Man forventer at det vil bli en facelift av G-klasse i 2025, trolig i forbindelse med EQG-lanseringen. Kanskje kommer det til og med en cabriolet-utgave.

