Avslører spritsmugling i TV 3-programmet: – Spyfylla

I år som i fjor har det vært smuling på «Camp Kulinaris». I 2021-sesongen var det Leif Einar «Lothepus» Lothe (52) som var hovedansvarlig for smuglingen.

I år har det blitt en ny smugledirigent, nemlig influenser Sebastian Solberg (30).

– Jeg hadde hørt at «Camp Kulinaris» var fest, gøy og moro. Men der var lyset av halv elleve nesten hver kveld, sier han til God kveld Norge, og forklarer at han derfor måtte prøve å skape litt bedre stemning:

– Jeg tenkte at jeg trenger å ha det gøy. Jeg må få opp stemning og få litt mer piff i gjengen. Jeg delte ut litt shots og prøvde å få gjengen til å åpne seg opp. De åpnet seg opp også! Det var mye rart som kom frem med en vodkaflaske på bordet, sier den blide deltakeren.

I videoen øverst i saken forteller Solberg hvordan han klarte å smugle inn sprit.

I FRONT: Skal vi tro de andre deltakerne, var det særlig Solberg som stod for smuglingen, men flere av deltakerne nøt godt av varene. Foto: TV3/Viaplay

Får kjeft

Programleder Kjartan Skjelde (45) kan røpe at det absolutt ikke bare er vellykkede retter og serveringer i årets sesong.

Da Solberg var restaurantsjef i uke to, fikk han ikke godkjent sin servering. Dersom det var alkohol som gjorde at deltakerne ikke var så skjerpet som de burde vært den uken, er Skjelde nådeløs.

– De kan takke seg selv. Det dreier seg om å være på og levere når du skal levere. Kommer du bakfull, er det sannsynligvis med å avgjøre at resultatet ikke blir så bra.

En som ikke lot seg friste av festingen, var visstnok Christopher Mørch Husby (33).

– Det var flere som fikk tak i alkohol. Jeg drakk ikke en eneste dag. Så mens de andre drakk og «røra», lå jeg ofte i fosterstilling og sov mellom Kathrine Sørland og Linda Johansen. Så jeg hadde det topp, sier Husby lattermildt.

Selv om Solberg mener det var relativt lite festing, forteller modell Kathrine Sørland (41) og komiker Nora Angeltveit (32) en litt annen historie. De sier nemlig at Solberg var på spyfylla. Hør mer i videoen øverst i saken.

Dette er «Camp Kulinaris» En gruppe kjendiser samles for å drive en restaurant i Portør. Der bor de i flere uker og lage mat i ulike ukesoppdrag.

De deltar som et lag, ledet av en restaurantsjef. Det er kjendisene selv som velger hvem av dem som skal være restaurantsjef. Hver uke får de ulike oppdrag av programleder og mesterkokk Kjartan Skjelde.

Kjendisene skal lage rettene for restaurantgjester, samt Kjartan og en utvalgt ekspertgjest. Serveringen blir vurdert til «godkjent» eller «underkjent» av denne ekspertjuryen.

Dersom oppdraget blir godkjent, er restaurantsjefen immun og skal velge ut en førstelærling. Hvis ukesoppdraget blir underkjent, må restaurantsjefen selv være førstelærling. Dagen etter er det flere utslagskonkurranser for å velge en andrelærling. De to lærlingene skal deretter i en kokkeduell der taperen må forlate konkurransen.

Til slutt står det igjen én vinner.



Skuffet

Programredaktør i NENT, Jonas Møller, sier det er skuffende at det foregår alkoholsmugling.

– Vi ønsker å ha kontroll på deltakernes alkoholforbruk så lenge de er i vår varetekt. Vi strekker oss langt for å ha kontroll, men Sebastian viser jo her at våre tiltak ikke er nok. Det er klart vi nå er nødt til å gå gjennom rutinene våre og stramme inn «grensekontrollen». Når det er sakt så er våre deltakere voksne mennesker og det går en grense for hvor nøye vi kan gå til verks.

– Hvordan kan spritsmugling påvirke innspillingen?

– Formålet vårt med å kontrollere deltakernes alkoholforbruk er jo å sørge for at de stiller friske og raske på kjøkkenet dagen etter og ikke minst at de skal være trygge så lenge de er på hytta. Om alkoholforbruket skulle bli for høyt vil det kunne påvirke opptaksplanen vår som igjen vil kunne gi ringvirkninger videre inn i produksjonen. Likevel så vil jeg understreke at mengde og frekvensen det er snakk om i dette tilfellet ikke er spesielt stort. Og selv om vi er skuffet over smuglingen, påvirker ikke dette vårt forhold til Sebastian.