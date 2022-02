Disse er de nominerte til Spellemannprisen

Artikkelen oppdateres fortløpende etter at nye artister nomineres.

Det blir en historisk Spellemann-utdeling, da det er to splitter nye kategorier i år, nemlig: «Årets Utgivelse» og «Festmusikk».

De første nominasjonene

Den første kategorien som blir lansert er «Alternativ pop/rock». Artistene som konkurrerer i denne kategorien er Frøkedal & Familien med låten «Flora», Girl in red med låten «if I could make it go quiet», Ola Kvernberg med låten «Steamdome II: The Hypogean» og Orions Belte med låten «Villa Amorini».

Neste kategori er «Barnemusikk». I denne kategorien er det artistene Christine Sandtorv med låten «Stjerneteller-Automagisk», Du og jeg og vi 2-3-4 med låten «Balkongfest», Heidi Solheim med låten «En Meter Fra» og Tone Hulbækmo med låten «Eg kan» som er nominert.

I kategorien «Blues» er det Adam Douglas med låten «Better Angels», Ledfoot med låten «Black Valley», Norsk Utflukt med låten «Heder & Verdighet» og Vidar Busk & His True Believers med låten «The Civilized Life» som er nominert.

I kategorien «Country» er det Hayde Bluegrass Orchestra med låten «Migrants», Hellbillies med låten «Blå dag», Johan Berggren med «Ei hytte foran loven» og Ole Kirkeng med «Rocking Chair».

De nominerte i kategorien «Elektronika» er Bendik HK med låten «Progressive Rock Music», Jerry Folk med låten «Dotted Red», Smerz med låten «Believer» og Vilde Tuv med låten «Melting Songs».

De nominerte i kategorien «Hiphop» er B-Boy Myhre, Kamelen, Linni og Mo Ayn.

Den neste kategorien er «Jazz». Her er det Flukten, Friends & Neighbors, Ole Moren Vågan, Trondheim Jazz Orchestra og Siril Malmedal Hauge som er nominert.

Den neste kategorien er «Metal». Artistene som konkurrerer i denne kategorien er Djevel med låten «Tanker som rir natten», Einherjer med albumet «North Star», KAL-EL med låten «Dark Majesty» og Nekromantheon med låten «The Visions of Trismegistos».

I kategorien «Pop» er det Alan Walker, Bernhoft, Gabrielle og Lemaitre som er nominert.

De nominerte i kategorien «Rnb/Soul» er Beharie med EPen «Beharie // Beharie», Marie Noreger med låten «Gravity», Stefanos Yowhannes med EPen «Neo Noir» og Stig Brenner med albumet «Hvite Duer, Sort Magi».

En av årets nye kategorier er «Festmusikk». De nominerte i denne kategorien er Carina Dahl, Hagle, JONE og Rotlaus.

I kategorien «Klassisk» er Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene, Lise Davisen, Ragnhild Hemsing og Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund nominert.

I kategorien «Tradisjonsmusikk» er det Marja Mortensson & Kringkastingsorkesteret, Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola, Synnøve Brøndbo Plassen og Thov G. Wetterhus som er nominert.

I kategorien «Årets Internasjonale suksess» er de nominerte Cashmere Cat, Anne Judith Stokke Wik, Aurora og Bendik Giske.

I kategorien «Rock» er det Erlend Ropstad med låten «Da himmelen brant var alle hunder stille», Heave Blood & Die med albumet «Post People», Hedvig Mollestad Trio med albumet «Ding dong. You’re dead.» og Kanaan med albumet «Earthbound».

Artistene som er nominert i kategorien «Samtid» er Alpaca Ensemble, Håvard Gimse, Maja S. K. Ratkje og Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr.

Den neste kategorien er «TONOS komponistpris». I denne kategorien er det Eirik Hegdal, Henrik Hellstenius, Ingfrid Breie Nyhus og Ketil Hvoslef som er nominert.

Artistene som konkurrerer i kategorien «Viser og visepop» er Daniela Reyes, Eva Weel Skram, Marthe Valle og Tønes.

I «Åpen klasse» er det Bendik Giske, Erlend Apneseth Trio, Hedvig Mollestad og Ulver som er nominert.

Artistene som er nominert i kategorien «Årets gjennombrudd og Gramostipend» er Ash Olsen, Hagle, Metteson, Murder Maids, T Section og Victoria Nadine.