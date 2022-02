Vurderer å sende flere soldater til Øst-Europa

BREST (TV2): Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er grunn til å bekymre seg over situasjonen i Ukraina. Nå åpner han for at det kan bli aktuelt å sende soldater til Øst-Europa.

– Det er en veldig alvorlig situasjon i og rundt Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt Emmanuel Macron.

Støre deltok fredag på toppmøtet «One Ocean» med en rekke stats- og regjeringssjefer i havnebyen Brest i Frankrike.

– Det er store militærøvelser ved grensen. Og det er ganske lite fremdrift i det som måtte være diplomatiske spor. Det er ikke gode forhandlingsprosesser på gang, og det gjør grunn til uro, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Åpner du for at Norge kan sende flere soldater til Øst-Europa?

– Vi har som en del av Nato-solidariteten noe av vårt militære, som er i Litauen og vi har en fregatt som seiler med USA i Middelhavet. Det er en helt vanlig måte å være tilstede for hverandre. Det vurderer vi fortløpende i forhold til den tryggheten som våre allierte skal ha, sier Støre.

– Hva betyr det at vi vurderer det forløpende?

– Det betyr at vi kan komme til å anbefale det. Det er noe vi vil drøfte med Stortinget hvis vi kommer til det, sier Støre.

Norge har til nå ikke sendt styrker eller materiell, for å forsterke NATOs tilstedeværelse øst i Europa.

SAMTALER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron. De diskutere den spente situasjonen i Ukraina. Foto: Javad Parsa/NTB

– Har dere blitt utsatt for noe press fra russisk side?

– Nei, det har vi ikke. Vi tar våre beslutninger sammen med Nato, og vi har oppfylt de ønskene som har kommet til Norge, også vurderer vi fortløpende hvilke behov som er, sier Støre.



– NATO sender styrker til øst

NATOs 30 medlemsland undertegnet denne uka et forslag om å sende flere styrker til Øst-Europa, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Forslaget skal etter planen kunngjøres på forsvarsministermøtet i Brussel onsdag i neste uke.

Russland deler en 600 kilometer lang grense med Ukraina mot nord. Frankrike har også lovet å sende soldater til Romania.

Norge har i dag en kontingent i Litauen, men har foreløpig ikke sendt forsterkninger, slikt blant annet Danmark og Frankrike har gjort.

Bråk om stridsrasjoner

Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 sendte Norge 77 000 stridsrasjoner til den ukrainske hæren. Det endte med bråk i Stortinget, fordi Norge ikke skal selge eller gir bort noe som kan brukes militært til et land i krig eller hvor krig truer. Eksportreglene er krystallklare. Utenriksdepartementet må gi lisens til all eksport av materiell til militært bruk, hvis krig truer.

Ukraina har bedt om hjelp, blant annet til bedre luftvernsystemer. Flere NATO land har sendt styrker og materiell til Øst-Europa, for å vise støtte til Ukraina. Landet er alliert med NATO, men ikke medlem.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte fredag Romania. Han og landets president Klaus Iohannis møttes ved militærbasen, hvor noen av de 1000 amerikanske soldatene som er sendt til landet, skal stasjoneres.

Under besøket ved militærbasen nær Svartehavet, slo Stoltenberg fast at det er «fare for væpnet konflikt i Europa».

På fransk

Under havtoppmøtet deltok Støre i et panel sammen med president Macron. Han skiftet mellom å snakke engelsk og fransk.

Støre studerte på prestisjeuniversitetet Sciences Po i Paris på 80-tallet og fikk fredag mulighet til å praktisere franskkunnskapene sine under møtene med Macron.

TILBAKE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) landet fredag morgen i Brest i Frankrike, Brest, hvor han skulle delta på havkonferansen One Ocean Summit. Støre studert i Frankrike på 80-tallet. Foto: Javad Parsa/NTB

Frankrikes president vil slutte seg til det internasjonale Havpanelet, som Norge leder. Støre arvet lederrollen for panelet etter Erna Solberg. Også USA og president Joe Biden har bestemt seg for å delta i Havpanelet.

Landene i panelet forplikter seg til 100 prosent bærekraftig forvaltning av hav. Norge står også i spissen for å få til en internasjonal avtale mot plast-forsøpling i havene.