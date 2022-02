Arina (16) fortviler over eksamensavlysning: – Svært uklokt

Fredag morgen holdt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) en pressekonferanse. Der la hun fram anbefalingen fra kunnskapsdepartementet om eksamen våren 2022.

De anbefaler å avlyse alle ordinære eksamener på ungdomsskolen og videregående. Årsaken er at læringen på skolene det siste året har vært variert, og Brenna understreker særlig at elever i Oslo har hatt mye digital undervisning.

Dette får Arina Aamir (16) til å reagere. Hun går selv i 1. klasse på en videregående skole i Oslo, og er en aktiv Unge Høyre-politiker.

– I år har vi vært på skolen nesten hver dag, og vi har tatt igjen mye av det tapte, sier hun.

– Bjørnetjeneste

Hun mener eksamen burde vært gjennomført.

– Nå går jeg bare i 1. klasse, men jeg kunne gjerne tenkt meg å hatt en eksamen i år, for å øve meg. Jeg håper virkelig jeg får ha eksamen den dagen jeg går i 3. klasse, sier hun.

Hun er bekymret for elevene i 3. klasse på videregående, som vil ha gått gjennom hele videregående skole uten en eneste eksamen.

– Det er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. De kommer til å måtte ha en eksamen på et senere tidspunkt, på et studie for eksempel, og da vil man ha hele kull som ikke vet hvordan man skal håndtere eksamen. Jeg vil si dette er svært uklokt, sier hun.

Aamir mener også regjeringen ikke gjør jobben sin overfor elevene.

– Jeg skulle ønske regjeringen turte å ta de upopulære valgene. Politikernes ansvar er elevenes beste, og i dette tilfellet mener jeg elevenes beste ville vært å ha eksamen, sier hun.

De faglige rådene fra Utdanningsdirektoratet var også å avlyse eksamen.

– Det har vært press fra mange kanter for å avlyse eksamen. Derfor mener jeg regjeringen burde turt å ta et upopulært, men viktig, valg, sier hun.

Jubler

Elevorganisasjonen er blant dem som har kjempet for å få avlyst eksamen.

Leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, sa til TV 2 i desember at å eventuelt avlyse eksamen ikke er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

Han mener også at det er naivt å ta utgangspunkt i at elevene nå har vært på skolen dette halvåret.

– Vi har gått mer på videregående med pandemi, enn uten, pekte Udnæs på.

Fredag la Elevorganisasjonen ut en melding på sin Instagram-profil, der de takker for støtten i saken.

– Eksamen er avlyst! Dette er et stort gjennomslag som ikke hadde gått uten alle dere!