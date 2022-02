Lagkameratene om Iversen-bråket: – Ikke noe vi ønsker å se

Johannes Høsflot Klæbo overrasket med en fin OL-bronse på fredagens 15 kilometer. Til TV 2 sier bronsevinneren at han ikke har latt seg prege for mye av Iversen-bråket.

– Jeg har snakket mye med Emil, men jeg har brukt tiden i går og i dag på å fokusere på det jeg skal gjøre. Jeg valgte et tidlig startnummer og skulle ha en krig mot meg selv, så sagt heller prate sånne ting senere. For meg har det vært fokus på ski, og så får uttak være opp til andre, sier Klæbo til TV 2.

Se intervjuet øverst i saken

Torsdag kveld uttalte vrakede Iversen at han var svært misfornøyd med måten han ble behandlet på da det ble kjent at han ble utelatt fra nok et OL-renn.

– Er det problematisk for laget?

– Emil er en fin fyr, og han var oppi der og heiet på meg. Det setter jeg utrolig stor pris på. Han er en utrolig god kompis som lager god stemning, sier Klæbo.

Pappa Ole Morten Iversen, som trener landslagsjentene, er glad for at Iversen fant veien til OL-løypene fredag.

– Han var virkelig nede. Så har det gått tre dager siden beskjeden. Når han er oppe og heier, er det et godt tegn. Det hadde jeg håpet og forventet at han gjorde, sier han til TV 2.

– Det viser at det er et lag. Vi ønsker at de som selv ikke får gå, ønsker at det går bra for lagkompisene. Både han, Sjur (Røthe) og Håvard (Solås Taugbøl) var ute og heiet, sekunderte og støttet guttene, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Sportsnyhetene: Klæbo sikret bronse etter kanonavslutning

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var ordknapp etter fredagens løp.

– Alt om den saken holder vi internt, sier Nossum til TV 2.

Pål Golberg, som ble nummer elleve etter en lovende start, mener at det er behov for å snakke ut.

– Det var mye støy hjemme i Norge og i media. Jeg har ikke fått med meg så mye. Det er kjipt hvis folk føler seg urettferdig behandlet. Jeg kjenner ikke til prosessen. Det er vel ikke uttaket han er skuffet over, men prosessen, sier Pål Golberg til TV 2.

– Det er noe vi helt klart vil snakke om. Det er ikke noe man ikke ønsker skal skje, spesielt ikke i et mesterskap.

31-åringen er innrømmer at laget kan bli påvirket av bråket.

– Det påvirker til en viss grad. At noen blir så lei seg, er ikke noe vi ønsker å se. Vi ønsker jo rettferdige prosesser. Hvis det er sånn at han føler seg urettferdig behandlet, så må vi snakke om det.

– Personlig synes jeg kanskje det er noe som vi kunne tatt senere, sier Golberg.

Mener Klæbo-opplegget gjorde gull umulig

Mener alle hadde fortjent å gå

Hans Christer Holund tok fjerdeplassen bak Klæbo. Han mener alle hadde gjort seg fortjent til å gå løpet.

– Ideelt sett skulle vi hatt fem plasser for alle fortjente å gå, sier Holund til TV 2.

– Preger det dere negativt?

– Nei, det gjør det ikke. Jeg har medfølelse for Emil, men vi er såpass profesjonelle at vi kan ikke la støy påvirke prestasjonene. Det er helt klart noe vi må ta opp etter OL, men nå er det feil tid å bruke energi på det.

– Laguttak vil alltid være vanskelig. Hovedproblemet er at det er fem stykker som har gått fort nok til å få gå.

Erik Valnes ble for øvrig nummer 15.

Knuser egen fartsrekord: – Aldri vært så redd på ski

Respekterer sønnens utblåsning

Ole Morten Iversen innrømmer at han er preget etter vrakingen av sønnen.

– Men jeg føler jeg klarer å skille på jobben som dametrener og samtidig være far noen minutter i døgnet. Det har gått greit, men jeg føler virkelig med ham. Som jeg og folk flest kjenner Emil er han veldig ærlig og åpen. Hvis han føler det er best å si det, respekterer jeg det veldig, sier pappa Iversen til TV 2.

Treneren erkjenner imidlertid at timingen på Iversens utspill er uheldig.

– Hva tenker du da om at han gjør det?

– Hvis Emil føler for det, respekterer jeg det valget. Jeg føler han står veldig stått i det å være ærlig og raus. Hvis han føler at det er det rette, respekterer jeg det veldig. Nå snakker jeg som far, sier Iversen.

Langrennssjef Espen Bjervig mener utblåsningen er forstyrrende.

– Jeg har full forståelse for at Emil er skuffet når han ikke er tatt ut på en OL-øvelse. Så tenker jeg nesten at vi tar dette internt, sier Bjervig til TV 2.

På spørsmålet om tidspunktet for uttalelsen, svarer langrennssjefen følgende:

– Jeg putter den vel på kontoen at han er frustrert og lei seg for at han ikke er på laget.