Røiseland med nytt OL-gull etter superløp

Den norske skiskytterstjernen tok sitt første individuelle OL-gull etter et praktløp på OL-sprinten.

Sørlendingen fikk en perfekt åpning med fullt hus. Hun brukte riktignok litt tid på serien, men farten i sporet var meget god. På den stående skytingen var hun iskald og prikket ned alle de fem blinkene nok en gang. Dermed var alt duket for norsk gull.

– Jeg følte at jeg var nervøs før løpet i dag, og det er lenge siden jeg har vært så nervøs, sier Røiseland til Discovery.

Det er første gang en norsk kvinne tar OL-gull på sprinten.

– Det blir for mye for en enkel sørlending kjenner jeg. Jeg klarer ikke skjønne hva som har skjedd nå, jeg er så fornøyd med å gjennomføre det løpet som jeg gjorde. Og at det da ble gull.

– Å få ned den siste blinken er den beste følelsen noensinne, sier den historiske vinneren.

31-åringen var også med på det norske laget som tok gull på miks stafetten. Hun tok også bronse på normaldistansen.

Elvira Öberg gjorde også et kjempeløp med ti treff. Men etter den andre skytingen hadde svensken 24 sekunder opp til Røiseland. I mål var differansen økt til 30 sekunder. Det holdt uansett til sølv. Bronsen gikk til italienske Dorothea Wierer.

Knuser egen fartsrekord: – Aldri vært så redd på ski

Ingrid Landmark Tandrevold fikk også en opptur på sprinten. Hun skjøt ti av ti treff, men farten i sporet gjorde at hun ikke klarte å utfordre Røiseland om gullet. Hun endte minuttet bak vinneren, men femteplass gir et godt utgangspunkt før jaktstarten.

– Jeg er utrolig fornøyd med skytingen og gjennomfører som planlagt. Men jeg går på en liten smell og får det veldig tungt på slutten, sier Tandrevold til TV 2.

– Jeg er veldig fornøyd med det utgangspunktet jeg har før jaktstarten.

Eckhoff: – Det var litt nerver

Tiril Eckhoff bommet én gang på liggende. Dermed hang gullsjansene allerede i en tynn tråd. Det ble også med fire av fem treff på den stående skytingen. Det endte til slutt med ellevteplass.

– Jeg er helt middels fornøyd. Det var litt nerver dessverre. Men det var helt greit, sier Eckhoff til TV 2.

Avstanden opp til medaljeplassene på jaktstarten er ikke skremmende stor.

– Det er ikke så langt. Jeg tar med meg det og skal prøve å nullstille.

Ida Lien skjøt fire bom og endte på 38. plass.