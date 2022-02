Holzweiler legger seg flate: – En skikkelig lærepenge

– Unnskyld! Dette har vært en skikkelig lærepenge for oss. En lærepenge vi selvfølgelig skulle vært foruten.

Det skrev Andreas, Susanne og Maria Holzweiler i en Instagram-story på deres offisielle Holzweiler-profil torsdag kveld.

Søsknene, som startet klesmerket i 2014, har fått massiv kritikk etter at de la ut en jobbannonse med en stilling som var ulønnet.

Flere lot seg provosere, blant annet gikk avdelingslederen i Landsorganisasjonen i Norge (LO), ut og kalte «dette det ultimate bildet på sosial dumping».

– En glipp

Holzweiler-søsknene sa til TV 2 torsdag at det er gjort en feil, og at stillingen aldri var ment å være ulønnet. Nå beklager de.

– Det var en rutinemessig glipp som vi som eiere tar fullstendig på alvor. De siste dagene har vist oss at vi må ha enda tydeligere rutiner for praksisen som gjelder hos oss, og få tydeligere frem hva vi i Holzweiler står for, skriver de videre på Instagram.

Head of people i Holzweiler, Anne Gro Björling, forklarte torsdag at hovedregelen har vært at de har kompensert praktikantene sine, men med noen unntak: De har hatt praktikanter tidligere som ikke har fått lønn, som har vært i regi av flere utdanningsinstitusjoner.

Holzweiler-søsknene beklager seg på Instagram. Foto: Skjermdump Les mer

– Vi skal gå foran

Holzweiler-søsknene beklager også dette på Instagram.

– Vi beklager at vi i enkelte tilfeller i selskapets tidligere år har hatt ulønnede praktikanter, og lover at dette ikke vil skje igjen. Ulønnet praktikantplass er noe som har vært, og er vanlig i både vår bransje og enkelte andre bransjer, skriver de.

De mener det likevel ikke er noen unnskyldning.

– Vi skal gå foran og være et eksempel til etterfølgelse, for det viktigste i Hozlweiler er folka våre. Det har det alltid vært og det vil det alltid være. Det gjelder alle folka som vi er så heldige å ha hos oss uansett stillingsnivå, deltid som fulltid, avslutter de.