Kanye West langer ut mot Billie Eilish: – Si unnskyld til Travis

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kanye West hevder at Billie Eilish sendte et stikk til Travis Scott da hun hjalp en fan under en konsert. Nå vil han ikke opptre på Coachella før hun sier unnskyld.

Nylig stoppet Billie Eilish (20) en konsert på State Farm Arena i Atlanta da hun merket at en fan trengte hjelp.

Nå får hun tyn fra musiker Kanye West (44) som mener at en setning hun sa fra scenen var ment som et stikk til rapper Travis Scott (30) melder Metro.

– Jeg venter på at alle har det bra før jeg fortsetter, sa Eilish fra scenen, og West hevder hun sa det med ulykkes-konserten til Scott i tankene.

Kanye West ber derfor Billie Eilish om å si unnskyld til Travis Scott på sin Instagram-profil.

Truer med Coachella-nekt

Konserten West snakker om omtales som Astroworld-tragedien hvor det ble kaos blant publikum, og ti personer døde og mange ble såret.

Konserten ble ikke stoppet til tross for kaoset, ettersom de på scenen ikke fikk med seg hva som skjedde lenger bak.

– Kom igjen Billie, vi elsker deg, vennligst be om unnskyldning til Trav og til familiene til menneskene som mistet livet. Ingen hadde til hensikt at dette skulle skje, skriver West på Instagram og fortsetter:

– Trav hadde ingen anelse om hva som skjedde da han sto på scenen og ble veldig såret over det som skjedde.

Avslutningsvis sier West at han ikke vil opptre på Coachella-festivalen med mindre Eilish sier unnskyld til Scott.

Billie Eilish svarer

Nå har Eilish valgt å svare West i kommentarfeltet på Instagram hvor hun hevder at det ikke var et stikk til Scott.

– Jeg sa aldri noe om Travis. Hjalp bare en fan, skriver artisten.

Flere forsvarer den unge artisten ved å forklare hva som skjedde under konserten, og at det ikke har noe med Travis Scott å gjøre.

En fan skriver:

«Hun ga en inhalator for et astmaanfall. Det er ganske vanlig at folk gir fra seg en inhalator i slike tilfeller. Hvorfor skulle hun noen gang trenge å be Travis Scott om unnskyldning?»



En annen skriver:

«Vis oss hvor hun antydet det! Hun hjalp bare en fan.»

Kanye West har ikke svart noe mer på kommentaren fra Billie Eilish på Instagram.