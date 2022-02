Kunnskapsdepartementet anbefaler å avlyse eksamen

Alle ordinære eksamener for ungdomsskolen og videregående skole avlyses våren 2022.

Klokken 09 fredag holdt kunnskapsdepartementet en pressekonferanse om eksamen våren 2022.

– I snart to år har pandemien preget livet til barn og unge i Norge. Selv om vi i stor grad har klart å holde skolene åpne, har vi ikke klart å gi fullverdig undervisning mange steder. Særlig de eldste elevene har hatt mye digital undervisning, sier Tonje Brenna fredag morgen.

Varierende forhold

Særlig i Oslo har mange elever på videregående og ungdomsskolen hatt mye digital undervisning. På mange mindre steder, har dette vært annerledes.

– Vi ser nå på hvordan man kan få mest mulig ut av siste del av skoleåret, og hvordan lærere kan samarbeide med elevene om å få satt en standpunktkarakter, sier Brenna.

Kunnskapsministeren sier det er viktig med en tidlig avgjørelse, slik at skoler og elever vet hva de skal forholde seg til.

– Vi har valgt å følge de faglige rådene vi har fått, og vår anbefaling er derfor å avlyse alle ordinære eksamner på ungdomsskolen og videregående skole, sier Brenna.

Forslaget skal nå ut på høring, men kunnskapsministeren brukte få forbehold da hun snakket om at eksamen avlyses,

– Vi avlyser eksamen, men ikke læringen. Nå vil elever og lærere få ro til å jobbe med fag og sørge for at elevene lærer mest mulig ut skoleåret, sier hun.

Brenna understreker at dette ikke er en beskjed til elever om å slappe av ut skoleåret.

– Det er nå dere må stå på, og lære mest mulig, sier hun.

I tillegg har usikkerheten rundt sykefravær fremover spilt inn. Regjeringen vil unngå en situasjon der mange elever er syke på eksamen, og ikke får tatt eksamen før over sommeren.

Privatisteksamener og enkelte eksamener på yrkesfag der det gjelder særlige krav, foreslås gjennomført slik som i fjor vår.

Anbefalte avlysning

I slutten av januar kom Utdanningsdirektoratet med sin risikovurdering av eksamen våren 2022.

Der anbefaler direktoratet å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

Årsaken til denne anbefalingen er at elevene på grunn av pandemien har hatt forskjellige rammer for opplæring, og at de derfor vil ha ulikt grunnlag fror sluttvurderingene denne våren.