– Vi har fått gode nyheter

Til tross for høyt smittepress og høyt sykefravær mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det er rom for å gjøre endringer i tiltakene.

Torsdag publiserte Helsedirektoratet sin ukerapport, hvor det kom fram at smittetilfellene øker på kommunale institusjoner. Både sykehjem og barnehager har utfordringer med høyt sykefravær.

– Det er ikke så rart at det har kommet inn mye smitte på kommunale institusjoner, når det generelt er veldig mye smitte i samfunnet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Mens 45 prosent av kommunene beskriver situasjonen som utfordrende, svarer 55 prosent at kapasiteten er god. Forrige uke ble det registrert 633 smittede på kommunale institusjoner, mot 468 uken før.

– Det er fortsatt høyt sykefravær som er vår hovedbekymring, og vi ønsker at det ikke skal bli enda høyere. Men der har vi også fått litt gode nyheter, på den måten at det ikke ser ut som det har blitt dramatisk flere som har sykefravær de siste to ukene, sier Nakstad, som samtidig påpeker at sykefraværet ligger på et høyt nivå.

– Smittebølgen vil snu

Regjeringen har varslet en ny kunngjøring om smitteverntiltak senest 17. februar, men også signalisert at dette kan komme tidligere.

– Vil ikke sykefraværet bli enda høyere hvis det blir ytterligere lettelser?

– Det som bidrar til smittespredning er mye kontakt mellom mennesker, mens det som hindrer smittespredning til dels er vaksinasjon og til dels at mange har vært syke med omikron-varianten de siste to månedene. Da kommer vi etter hvert til et punkt hvor smittebølgen vil snu, og der ligger den store usikkerheten, sier Nakstad.

Helsedirektoratet og FHI vet ikke hvor lang tid det vil ta før bølgen snur, og er også usikre på hvor raskt det vil gå. Nakstad sier man må være forberedt på at dagens situasjon kan vedvare i ganske mange uker framover.

– Samtidig ser det ut som presset på helsetjenesten i hvert fall ikke er dramatisk økende. Selv om det er litt flere innleggelser på sykehus og flere kjente tilfeller på sykehjem, rapporterer de fleste av kommunene at de klarer situasjonen som er nå. Men vi ønsker oss ikke mye høyere sykefravær.

– Rom for endringer

Helsedirektoratet og FHI gir fortløpende råd til regjeringen, som vurderer hvilke tiltak som skal gjelde. Nakstad sier meteren er et av tiltakene som man vil vurdere.

– Vi ser alltid helhetlig på hvilke tiltak som er nødvendig, og baserer oss på innspill fra hele helsesektoren, hva kommunene klarer å håndtere og hvordan vi tror smitteutviklingen blir videre. Da skisserer vi et handlingsrom og er innom veldig mange temaer, inkludert meteren. Men nøyaktig hva vi har foreslått tror jeg vi skal vente med å si noe om, for det er hva regjeringen beslutter som er avgjørende.

– Regjeringen tar beslutningen, men er rådet fra Helsedirektoratet å fjerne meteren?

– Vi har nok et mer nyansert råd enn det, men jeg kan ikke gå inn på detaljene. Hvis jeg sier noe, og regjeringen vedtar noe annet, kan folk bli forvirret, sier Nakstad, og fortsetter:

– Vi får smøre oss med litt tålmodighet, men vi tror det blir endringer og at det fortsatt er rom for endringer, i og med at situasjonen ikke øker dramatisk i feil retning.

OPTIMISTISK: Espen Rostrup Nakstad mener det er rom for endringer i tiltak. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Frykter ikke lenger korona

På grunn av økt sykefravær blant leger og sykepleiere gikk Bergen legevakt på onsdag ut og oppfordret innbyggerne til å kun ta kontakt ved akutt skade eller sykdom.

– Må vi forvente å se mer av dette framover?

– De større bykommunene har ofte ressurser å sette inn når det kniper og folk er syke, mens det er færre å hente fra i de mindre kommunene. Dette er en utfordring for veldig mange kommuner, sier Nakstad.

I Norsk koronamonitor fra Opinion oppgir bare 27 prosent at de er bekymret for å bli smittet av korona. Det er det laveste som er målt under hele pandemien.

– Det passer veldig godt med tallene vi ser for hvor mange som får alvorlig sykdom i forhold til med deltavarianten. Det er en mye mindre andel nå. Folk har nok fått med seg at hvis man hvert fall er vaksinert, så får man vanligvis ikke alvorlig sykdom, sier Nakstad.

Han er samtidig nøye på å understreke at det er noen som er ekstra utsatt og som har et redusert immunforsvar.

– Og de må vi også huske på. Men for de aller fleste, så stemmer oppfatningen i Norsk koronamonitor godt med virkeligheten.