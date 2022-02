Råsterk avslutning sikret ny OL-medalje for Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo tok OL-bronse på 15 kilometer klassisk fredag etter å ha disponert rennet på en strålende måte.

– Der smaker utrolig godt. Det er en stor dag. Jeg valgte så tidlig startnummer. Jeg skulle kun gå en kamp mot meg selv i mitt eget hode. Denne bronsen er god som gull for meg, sier Klæbo til Discovery.

Den trønderske 25-åringen har gull fra sprinten tidligere i Beijing-OL.

– Det er ekstra stas at det skjer på intervallstart. Det lover godt for det som skal skjer, sier Klæbo til Discovery etter OL-bronsen.

– Jeg har fått kommet i gang og senket skuldrene. Jeg føler meg piggere og piggere. Mye av det jeg taper taper jeg i starten. Jeg får justert og går fortere og fortere, sier bronsevinneren.

Det ble gull for Finland og forhåndsfavoritt Iivo Niskanen, som hadde full kontroll og kom i mål 37 sekunder foran Klæbo.

Russiske Aleksandr Bolsjunov tok sølvet, 23 sekunder bak Niskanen.

– De beste er best i dag, og for et løpsopplegg av Klæbo og Holund! Jeg er så vanvittig tøft å stole 100 prosent på planen du har lagt i et OL, til tross for konkurrenter som sprengåpner og negative sekunderinger, skriver TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad på Twitter.

PALLEN: Russiske Aleksandr Bolsjunov (sølv), Iivo Niskanen (gull) og Johannes Høsflot Klæbo (bronse) tok OL-medaljene på 15 kilometer klassisk. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Ny fjerdeplass for Holund

Hans Christer Holund ble nummer fire som på 30 kilometer skibytte. Fredag hadde han 49 sekunder opp til Niskanen.

– Jeg går et godt skirenn. Men det må være lov å være litt skuffet over en ny fjerdeplass, sier Holund til Discovery.

Pål Golberg kom på ellevteplass med 1.52 opp til gullet, til tross for at det lenge så lovende ut med tanke på en medalje.

– Det ble litt tøft. Bommer rett og slett litt på løpsopplegget. Jeg føler meg bra på førsterunden, og føler jeg har kontroll til jeg ikke har det lenger. Det kjennes veldig tungt nå, sier en skuffet Pål Golberg til TV 2.

– Det er små marginer oppi høyden her. Det er klart, når jeg hele tiden har Johannes litt på avstand og plutselig får han likt med meg der, da er det ikke bare den fysiske påkjenninga der. Da blir det tøft. Jeg hadde alle muligheter. Det er først og fremst hvordan jeg tok meg fra A til B som i dag er skuffende, legger han til.

Erik Valnes endte på 15. plass med 2.12 til den finske OL-vinneren.

Rolig åpning av Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo hadde en rolig start på rennet, og ved første måling på 1,8 kilometer hadde trønderen svakest tid av de norske løperne, men han hadde best utvikling.

Ved 10,5 kilometer var Klæbo nest best av de norske med kun åtte tideler opp til Pål Golberg. 3,3 kilometer senere var Klæbo beste nordmann med snaut åtte sekunder ned til Hans Christer Holund.

Klæbo gikk i mål til klar ledelse. Holund og Golberg klarte ikke å matche tiden til Klæbo, men de største favorittene Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov kom bakfra.

Det viste seg at det ikke var noe å gjøre med Niskanen, selv om han tapte tid til Klæbo på de siste kilometerne, men det utviklet seg til å bli en spennende duell om sølvet mellom Klæbo og Bolsjunov. Det var imidlertid russeren som knep sølvmedaljen, 14 sekunder foran sin norske rival.

Saken oppdateres!