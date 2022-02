– Dere nordmenn stiller så høye krav

Svenske Sebastian Samuelsson har vært en av vinterens store skiskyttere, med to førsteplasser og ytterligere tre pallplasseringer i verdenscupen.

Men i OL har formen så langt vært langt unna nivået fra tidligere i sesongen, i kontrast til Johannes Thingnes Bø, som virker å ha prikket inn toppformen til ukene hvor det gjelder som mest.

Sebastian Samuelsson har vunnet verdenscupen tre år på rad. Foto: JEWEL SAMAD

– Johannes imponerer enormt. Han er et talent utenom det vanlige. Det kjennes som om det ikke spiller noen rolle hva han gjør, for han går veldig fort uansett. Han imponerer meg så mye, sier Samuelsson når TV 2 møter ham under et pressetreff i utøverlandsbyen.

– Har du noen tanker om hvorfor det er sånn?

– Nei, han har virkelig funnet det som passer ham best. Om jeg gjorde det på samme måte som Johannes, ville det ikke gått så bra. Jeg må trene mer enn det han trenger, sånn er det.

Svensken er klar over at stryningen før OL-sesongen byttet ut topp fasiliteter og treningsforhold i Holmenkollen med ingen fasiliteter i Kongsvinger.

På det nye hjemstedet til Thingnes Bø har han måttet bygge sin egen standplass på området til Politihøgskolen, og noen fungerende rulleskiløype finnes ikke.

– Hvordan har det vært å flytte til et sted uten nødvendige fasiliteter?

– Det er tidlig å konkludere etter ett år, så vi får ta et par sesonger til og se et snitt. Men det er klart at en rulleskibane har vært et savn. Det er det som er skiskyting, rett og slett, å kunne trene i kuperte løyper. Ellers har jeg prøvd å gjøre mitt beste. Det har ikke klaffet helt i verdenscupen så langt, og da endret fokuset seg raskt til å glemme gul trøye og heller være best mulig forberedt til OL. Du kan si at det gjorde det enklere å fokusere på veien hit, sier Thingnes Bø.

Men selv om han har vunnet verdenscupen tre år på rad og sånn sett lagt lista høyt for seg selv om omgivelsene, rister Samuelsson oppgitt på hodet når TV 2 antyder at stryningens sesong i forkant av OL har vært under pari.

– Jeg synes det der er overdrevet. Dere nordmenn stiller så høye krav. Johannes har ikke vært like bra som før denne sesongen, men han har absolutt ikke vært dårlig på noen måte. Han ligger vel på femteplass i verdenscupen eller noe sånt, sier Samuelsson, og har rett i det.

Johannes Thingnes Bø jubler for bronsemedalje under OL i Beijing. Foto: Frank Augstein / AP Photo

Thingnes Bø selv synes derimot folk gjør rett i å forvente mye. Så langt i OL har han spurtet Norge inn til gull på mixed stafett med en mektig sisteetappe, og hans antatt svakeste distanse, normalstarten, endte med bronsemedalje.

– Jeg synes folk skal kreve masse av meg, for jeg vet hva slags potensial jeg har. Jeg føler ikke jeg har lyktes med det i vinter. Jeg har hatt høy seiersprosent gjennom karrieren, og kanskje er det for mye å håpe på at det skal fortsette, men jeg trives godt med idretten. Når jeg er langt bak blir jeg sur og sint, og det betyr at viljen er der til å være på topp hele tida. Det trenger man for å ha en sjanse, sier Thingnes Bø.