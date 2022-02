Sandbech før sin siste OL-konkurranse: – Det gir meg ikke så mye glede

Ståle Sandbech bukket etter sitt siste run under OL-slopestylen forrige uke. Og trolig var det er slags farvel.

– Ja, mest sannsynlig. Jeg har vært med mange nok ganger nå tror jeg, sier 28-åringen.

Sandbech debuterte i OL i 2010 allerede som 16-åring. I 2014 tok han OL-sølv i slopestyle. Nå deltar han i sine fjerde olympiske leker. Men etter Beijing er det slutt.

– Er det riktig å si at du gir deg med konkurranser?

– Ja, fast. Kanskje jeg plutselig dukker opp, men det blir litt annet fokus fremover, sier Sandbech.

– Det er mange deler av snowboard jeg ikke har utforsket nok, sånn som jeg har utforsket konkurranser. Det første OL-et jeg var med på var jeg 16, men jeg har jo holdt på i internasjonale konkurranser siden jeg var 14, så jeg har jo holdt på lenge, påpeker bærumsgutten.

Demotivert av utviklingen

I slopestylefinalen i kinesiske Zhangjiakou ble han nummer elleve. Utviklingen i snowboardsporten går i en rasende fart, og Sandbech innrømmer at han ikke er motivert nok til å være med på den reisen.

– Når «spinsene» går opp til å bli 1620 og 1800, så er det … det gir meg ikke så mye glede å bare fortsette og snurre mer. Jeg vil utdype meg selv litt i lufta, gjøre noe personlig. Nå har vi nådd et nivå hvor vi bare snurrer som en snurrebass nedover hele løypa. Og det er også vanskelig å henge med da. Hadde det ikke vært like mye snurring, hadde jeg kanskje hatt mer motivasjon til å fortsette med konkurransene, røper Sandbech.

Marcus Kleveland, Norges nye snowboard-stjerne, er blant ungguttene som har kommet nedenfra og sørget for utviklingen.

– Man merker at nivået på kjøringen er helt syk om dagen, man er nesten redd konstant når man kjører. Hvis forholdene ikke er helt optimale, tærer det blitt ekstra på. Da tenker man mer over konsekvenser og hva som kan skje. Vi prøver å gjøre det beste ut av det, være på jobb hver dag for å henge med. Men vi merker at det er vanskeligere, sier Kleveland.

– Som en storebror

Kleveland, som er blant forhåndsfavorittene i Big Air i OL, synes det er trist at Sandbech vurderer å gi seg på laget.

– Han har pratet litt på det, og det er selvsagt kjipt, han er jo en veldig fin kar å ha i gruppa. Han er eldstemann og tar vare på oss mindre, sier Kleveland.

KOMPISER: Ståle Sandbech og Marcus Kleveland har et tett forhold. Foto: Ida Moseng

– Hva har han betydd for deg og din karriere?

– Han har jo betydd helt sykt mye for meg, han har vært som en storebror opp gjennom årene. Når han eventuelt kommer til å gå av landslaget, blir det kjipt. Som å ikke ha med bestevennen sin på tur. Det blir litt tungt, medgir Kleveland.

Ståle Sandbech, Marcus Kleveland og Mons Røisland stiller på start for Norge i Big Air-kvalifiseringen mandag. Hanne Eilertsen stiller i kvinneklassen. Finalene kjøres tirsdag.