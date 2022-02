Isolert gullhåp om familien: – Det er vanskelig for dem

Lørdag kommer covid-smittede Jarl Magnus Riiber ut av isolasjon i Kina, i alle fall om norske kombinertledere har tolket reglene rett.

Fredag kveld kinesisk tid meldte sportssjef Ivar Stuan at stjernen fortsatt tester positivt, og at de jobber intenst for å få ham ut av isolasjon. Simen Tiller er hentet inn som reserve for å sikre at de kan stille i lagkonkurransen.

Lørdag har Riiber tilbragt ti dager alene på et hotellrom, uten mulighet til å gå ut og få frisk luft, eller ha sosial omgang med andre enn smittevernskledde kinesiske leger og sykepleiere.

Det i den samme perioden som han skulle ha gjort unna den første av to OL-konkurranser han var storfavoritt i: Kombinert-distansen med hopp i liten bakke.

Det tar han forbløffende rolig når han snakker med TV 2 via videosamtale-tjenesten Teams.

– Jeg har det egentlig relativt greit ut fra omstendighetene, sier Riiber.

Kombinertesset forklarer at forholdene på det lille hotellrommet stadig er blitt bedre. Hver dag har han fått nye gjenstander han kan bruke for å holde kroppen i gang og hodet klart.

Kreative treningsøkter

Maten er blitt bedre dag for dag, men han er glad for at man tross alt var litt forberedt på forhånd og at han fikk med seg posemat, ekstra drikke og forsyninger i ambulansen som hentet ham.

Sykkel fikk han inn tidlig, i tillegg til andre treningsremedier som en matte og en skliplate for å øve på skøyting. Dermed får han trent. Mer enn hva man kanskje skulle tro.

– Jeg håper jo at hvis jeg får starte, så har jeg klart å holde formen noenlunde ved like, sier Riiber.

– Slik som i dag har jeg trent langt og lenge, i 2,5 time med forskjellige øvelser. Sykkel, litt sklibrett og løping. Det blir litt sånn triatloninspirert på rommet for å holde inspirasjonen oppe. Og det blir i alle fall ikke dårligere form av det. Dersom jeg får klarsignal, kan jeg komme inn og ikke være helt råtten.

24-åringen tar situasjonen bemerkelsesverdig rolig. Han sier sågar at han er realistisk og at han ikke tror at han vil få konkurrere i lekene. Reglene er uklare, men Riiber tror ikke han vil teste negativt i tide.

Det kan være en forsvarsmekanisme for ikke å bli for skuffet om hele OL ryker.

Fra og med lørdag er det mulig at han kan reise ut av isolasjonen og ta inn på et utøverhotell. Han vil da få status som nærkontakt i sju dager. Det betyr at han kan trene i hoppbakken og i den etter hvert kjente karanteneløypa på langrennsstadion, men at han ellers må oppholde seg alene under transport og måltider. Det er uklart om han kan konkurrere.

Likevel holder han trøkket oppe.

Torsdag og onsdag kjørte han intervaller med 20 minutt på sykkel, 20 minutter på sklibrettet og 20 minutter med løping, som han repeterer to ganger. I tillegg kjører han styrke-, spenst og hoppspesifikk trening på rommet.

Løpingen foregår på rommet og i en liten gang som gjør at det blir syv meters distanse som han løper frem og tilbake. I 20 minutter.

– Her er det bare å være kreativ, sier Riiber.

Ringer hjem

Han holder intensiteten forholdsvis lav, også fordi han nettopp har vært syk. Han hadde milde symptomer noen dager, men er nå så godt som frisk å regne.

I tillegg til treningen ser han OL på TV, har fått et par Lego-sett (Harry Potter og en racerbil) som han er veldig glad for, i tillegg til at det blir en del mobiltid både på internett og telefoner.

– Det blir mye ringing. Jeg har mye tid til å prate med folk, så jeg slår i hjel litt tid med det, smiler han.

Aller mest går telefonen hjem til fruen Sunna Tryggvadottir og datteren Ronja.

– De hjemme har vært mer stresset enn jeg har vært, men pulsen deres har nok gått litt ned nå. De har sett at jeg har fått det bedre etter hvert.

– Det er vanskelig for dem, da. De sitter hjemme og ser at jeg er innelåst på et hotellrom i Kina. Uten mulighet til å åpne vinduet og få frisk luft.

– Hvorfor er det vanskelig for dem?

– De vet hvor mye innsats og jobb som ligger bak. Vi har gjort en del tøffe prioriteringer for at jeg skal lykkes her, og renset litt kalenderen. De føler veldig med meg.

Det er nærmest forbløffende hvor rolig Riiber snakker og tar dette på egne vegner. Han mener han ikke hadde noe valg.

– Jeg måtte akseptere situasjonen som den var, og så ta det deretter, sier han.

– Alle situasjoner som gjør at man ikke får stilt på startstreken syns jeg er vanskelig, men hva skal jeg si? På forhånd visste vi at dette kunne skje. Jeg må ærlig innrømme og si at jeg har fått større smeller før. Jeg var lengre nede i sommer da jeg hadde en lang skulderskade. Det tærer faktisk mer på for min del, for det kan få lengre konsekvenser. For min del så er det kanskje andre ting som vektlegges mer enn OL. Det er følelsen av mestring.

Når han kommer ut vil han forberede seg som han skal gå renn, selv om han tviler på det selv.

– Det jeg er mest spent på er hvordan det blir å gå langrenn i denne høyden med den oppladningen. Hopp skal nok gå greit. Vi vil nok uansett gi det et forsøk med noen hurtighetsdrag og litt laktat for å se hvordan kroppen responderer før et eventuelt løp.