Disse kvinnene går OL-stafetten

Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga går i tur og orden lørdagens OL-stafett for Norge.

Haga blir den norske ankerkvinnen på stafetten.

– Det er det desidert vanskeligste stafettuttaket jeg har vært med på noen gang, og jeg har vært med på noen, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til TV 2.

– Ofte gjør resultater stafettuttak enkelt, men nå føler jeg vi ikke har de gode svarene på resultater inn i OL, og da blir det å bruke en annen viktig del med intuisjon, magefølelse og kjennskap til utøver og andre land. Jeg føler i altfor stor grad vi brukt den siste delen i forhold til resultat, så det betyr at vi har vært veldig usikre, fortsetter Iversen.

– Det er seks utøvere vi har vurdert som aktuelle. Vi har flyttet navn frem og tilbake i mange dager, så endte vi på et lag balansert av å være offensiv og ikke gamble for mye. Vi tror den kombinasjonen gjør at vi skal være med og kjempe om medaljer, som vi mener er et realistisk mål om ikke alle de tre antatt beste lagene har sine beste dager. Stafett er stafett, så vi mener medalje er et realistisk mål, legger han til.

Johaug-kortet

Therese Johaug går den andre av to klassiske etapper. TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener det norske laget er avhengig av en sterk etappe av Johaug, mens Haga og Fossesholm må levere bedre enn tidligere i OL.

– Når Heidi Weng ikke er på plass, blir laget som det blir. Jeg tror de kan kjempe om medalje, men det blir tøft. Hvis Haga og Fossesholm hever seg og Udnes Weng gjør en bra etappe, kan det bli medalje, sier Northug.

– Det er veldig vanskelig å sette opp dette laget. De vil ikke tape for mye i starten. De vil være med i kampen etter at Therese veksler. Det kan være greit, at det kan være den største muligheten, sier Northug.

Er ingen stor fan av dette lagoppsettet. Frykter en tung avslutning på stafetten ved å spille ut esset så tidlig, men håper jeg tar feil. Mye enklere å henge (og hente) enn å gå fra, så jeg ville kjørt 2 x Udnes Weng på klassisk, Fossesholm på tredje og Johaug på siste. #2sport https://t.co/wfy8qBQKHs — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) February 11, 2022

Iversen forklarer at de har tenkt på å være i posisjon før de to siste etappene.

– Vi ønsker å finne balansen mellom trygghet og offensivitet. Vi skulle gjerne hatt Therese på en senere etappe, og gjerne Tiril, som kanskje er vår beste avslutter, på sists etappe, selv om hun ikke har vist veldig god form. Men hvis vi er hektet av etter to etapper, har vi ikke en sjanse uansett. Det er vanskelig for Therese å ta inn mye på en eventuell tredjeetappe. For oss er det viktig å være med etter to etapper, sier han.

– Ser ikke at vi er gullkandidat

Iversen uttalte til TV 2 etter Johaug-triumfen på ti kilometer klassisk at uttaket av stafettlaget skapte hodebry.

– Stafettuttaket er veldig vanskelig. Vi vet ikke hvordan vi lander, faktisk. Vi må finne ut hvilke løpere vi skal ta, og så må vi fordele løper etter det, sa Iversen.



– Vi ser jo at at vi ikke er gullkandidater ut fra det vi har levert her, men vi håper og tror at vi kan være med på å kjempe om medalje dersom vi setter sammen det rette laget og presterer opp mot vårt beste, fortsatte landslagstreneren.



Johaug står med gull på begge øvelsene hun har gått så langt, men de andre norske løperne har skuffet under lekene i Beijing.