Sting selger alle låtene han har laget

Plateselskapet Universal kunngjorde torsdag at det har kjøpt hele katalogen, men oppga ikke noe beløp.

Sting sier i en uttalelse fra Universal Music Group at han ønsker at hans verker kan bli brukt på nye måter for trofaste gamle fans, og at musikken kan brukes «til å introdusere sangene mine til nye publikum, musikere og generasjoner».

I løpet av de siste månedene har en rekke store artister som Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon, Stevie Nicks og Neil Young solgt enten innspillingene, musikkatalogene eller begge deler. Kjøperne får da permanente rettigheter til å bruke artistenes låter eller innspillinger i reklame, filmer, TV-programmer og andre formater.

Det er sjeldent at noen beløp har blitt bekreftet. Industrieksperter har anslått at Springsteens salg til Sony Music Entertainment i desember ga ham 550 millioner dollar, mens Dylans avtale med Universal Music Publishing Group samme måned innkasserte mellom 300–500 millioner dollar.