Amerikanske bombefly har ankommet Storbritannia

Bombeflyene er av typen B-52 og hadde med seg støtteutstyr og personell da de landet på en base i Fairford i England, rundt 150 kilometer vest for London. Det kunngjorde den amerikanske luftforsvarsledelsen med ansvar for Europa torsdag.

Det fremkommer ikke av uttalelsen hvor mange bombefly som skal delta i det som ifølge uttalelsen er en «lenge planlagt» Nato-øvelse kalt Bomber Task Force. Hensikten er å bedre «samarbeid og operasjonell kapasitet, evner og samspillsevne» blant allierte.

Øvelsen finner sted samtidig som Vesten frykter at Russland planlegger å invadere Ukraina. Russland har ifølge USA over 100.000 soldater nær Ukrainas grense. Russland har på sin side anklaget Nato for å bidra til økt fiendtlighet ved å flytte styrker østover i Europa, og krever at Ukraina aldri får bli Nato-medlem.

Den amerikanske marinen opplyste torsdag at fire av USAs krigsskip i forrige måned ble utstasjonert for å delta i øvelser i Middelhavet, mens Russland opplyste torsdag at landet har sendt fire krigsskip som skal delta i øvelser utenfor Krim.