Menneskelig årsak bak kabelsvikt på Svalbard

Politiets etterforskning av bruddet på den ene av to fiberkabler som knytter Svalbard til fastlandet, tyder så langt på at mennesker står bak og ikke naturen.

Svalbard er koblet til fastlandet med to fiberkabler som gir internettforbindelse og som brukes til annen kommunikasjon. Natt til søndag 7. januar sluttet den ene å virke og det ble oppdaget brudd i strømforsyningen. Svikten ble oppdaget på et strekk mellom 130 og 230 kilometer fra Longyearbyen, hvor kabelen går fra relativt grunt til svært dypt vann.

Troms politidistrikt har sammen med Space Norway, som eier kabelen, undersøkt hva som har skjedd og har vært i havområdet med sysselmannens skip «Polarsyssel» utstyrt med en undervannsrobot, skriver Bergens Tidende.

– De foreløpige undersøkelsene styrker hypotesen om at det er ytre påvirkning som har ført til at den ene kabelen mistet forbindelsen, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt til avisa.

Han vil ikke gå konkret inn på hva som er funnet, men sier det heller mer mot at mennesker står bak skaden, enn at det er naturen som har forårsaket den. Ingen er siktet eller mistenkt i saken.

Det har ikke vært brudd i selve fiberkabelen, men strømmen til noen av signalforskerne har blitt brutt. Denne strømforsyningen ligger integrert i den om lag 2 centimeter tykke kabelen som er 1.400 kilometer lang.



Strømmen i kabelen kommer normalt fra fastlandet, men etter at de ble satt strøm på fra Svalbard har teknikere på nytt fått den til virke, slik at Svalbard-samfunnet igjen har en beredskap med to kabler.