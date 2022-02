Flere meldinger om kraftig smell eller skudd – politiet ønsker tips i saken

Politiet har foretatt rundspørring i et område rundt Kirkenes etter melding om kraftig smell.

Politiet i Finnmark opplyser at de har mottatt flere meldinger om et kraftig smell eller skudd i Kirkenes torsdag kveld.

Den mistenkelige lyden ble oppdaget ca. klokken 23:50 torsdag kveld.

#Kirkenes Politiet fikk flere meldinger om kraftig smell eller skudd fra Hesseng ca. kl. 2350. Politiet har undersøkt området og foretatt rundspørring uten resultat. Politiet ønsker tips hvis noen har opplysninger vedrørende saken på tlf. 02800. — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) February 11, 2022

Politiet informerer om at de har undersøkt det aktuelle området, samt foretatt rundspørring uten resultat.

Operasjonsleder ved politiet i Finnmark, John Kåre Olsen, opplyser at de per nå har mottatt tre tips i saken. Alle tipsene kom fra personer som var bosatt i det aktuelle området rundt Hesseng, rundt seks kilometer fra Kirkenes.

– Alle tipserne sa at det var vanskelig å beskrive hva de faktisk hørte, men at det minnet om et skudd eller en eksplosjon, sier operasjonsleder Olsen til TV 2 klokken 02 natt til fredag.

– Politiet ønsker tips hvis noen har opplysninger vedrørende saken på tlf. 02800, skriver politiet i Finnmark på Twitter natt til fredag.