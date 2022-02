Antall aborter har falt drastisk i Texas etter ny lov: – Begynnelsen på lovens destruktive virkning

Den nye abortloven i Texas som ble innført 1. september 2021 gjør det vanskeligere for kvinner i å gjennomføre abort på trygt og lovlig vis. Flere klinikker er nå redde for at loven vil forbli i lang fremtid.