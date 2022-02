Brudd for «Jakten på kjærligheten»-paret

Ragne Grønning Almberg (23) fra Levanger, sto igjen som siste frier da Sebastian Muth Johansen (28) tok sitt endelige valg.

Har gått hvert til sitt

Da programleder Gunhild Dahlberg (46) besøkte Johansen i Lofoten etter innspillingen, kunne bonden og Almberg bekrefte at de var kjærester. Senere kom det frem at de hadde valgt å ta et steg tilbake.

– Når det kommer til det ekte livet har det vært utfordringer, også er du jo i den «boblen» under innspillingen. Så nå tar vi det dag for dag – men vi er eksklusive, fortalte bonden TV 2 da.

Nå har paret valgt å gå hver til sitt, opplyser Almeberg i et innlegg på Instagram.

–Det gikk ikke med meg og Sebastian og forholdet vårt er nå avsluttet. Vi har prøvd og gitt det tid, men deg fikk ikke noe mer, skriver hun i innlegget.

Krevende med avstandsforhold

– Jeg er takknemlig for opplevelsen og for å ha blitt kjent, og vi er veldig glad i hverandre enda. Det er veldig sårt og vondt, og jeg vil ha ro og ønsker helst ikke å få noen spørsmål, håper folk kan respektere det, skriver hun videre.

Almberg var student i Levanger, mens Johansen var bosatt i Lofoten. De har vært åpne om at det har vært krevende med avstandforhold.

– Man kan ikke prøve ut forholdet skikkelig før man kan gå ut offentlig, føler jeg. Det blir noe kunstig over det som spiller på dynamikken. Jeg tror at når vi kan gå ut sammen, være med venner og gjøre normale ting så blir det bedre, fortalte Johansen i et intervju med TV 2 tidligere.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra Johansen og Almeberg.