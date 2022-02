Jota ble helten for Liverpool: – For et kjøp det har vært

Liverpool - Leicester 2-0

Etter at Manchester City vant sin midtukekamp onsdag burde Liverpool gjøre det samme i hjemmemøtet med Leicester for å henge med i kampen om Premier League-trofeet.

Det måtte de gjøre uten Sadio Mané som fortsatt feirer Afrikamesterskapstittel og Mohamed Salah, som startet på benken etter å ha returnert fra turnering. Egypteren startet på benken for Jürgen Klopps menn.

I fraværet tok Diogo Jota ansvar. Han sto riktig plassert ved to anledninger, og scoret begge målene i Liverpools 2-0-seier.

– Jota er veldig ofte god til å finne seg posisjoner, enten det er i åpent spill eller foran mål. For et kjøp det har vært av Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Diogo Jota sender Liverpool i ledelsen

Dermed er portugiseren oppe i tolv mål i Premier League denne sesongen. Kun lagkamerat Salah har scoret flere.

– Det er min beste sesong så langt. Vi har mange alternativer der fremme, og alle kommer til å være viktige, sier Jota.

– Jeg prøver alltid å finne de avgjørende posisjonene, sier han om scoringene.

Sommeren 2020 kom han fra Wolverhamptom for å være et alternativ til den stabile fronttrioen bestående av Mané, Salah og Roberto Firmino. Med totalt 17 mål i alle turneringer denne sesongen har han sørget for å få fast plass i laget.

Med tre Liverpool-poeng skiller det ni poeng til ligaleder City. De røde har imidlertid én kamp mindre spilt.

Premier League-debut for stjernekjøp

Liverpool startet med nysigneringen Luis Diáz, som fikk sin Premier League-debut. Colombianeren ble kjøpt fra Porto i slutten av januar, og spilte sin første kamp i den røde drakta i FA-cupen mot Cardiff.

Leicester fikk den første muligheten, hvor James Maddisons forsøk fra få meter ble stoppet av Alisson.

I andre enden testet Trent Alexander-Arnold skuddfoten, men Kasper Schmeichel var kjapt oppe med labbene.

Martinelli fikk to gule på fem (!) sekunder

Etter 34 minutter kunne Anfield-publikumet juble. Alexander-Arnold slo en god corner på hodet til Virgil Van Dijk, men nederlenderens heading ble stoppet av Schmeichel. På retur var imidlertid Diogo Jota på plass, og scoret kampens første mål.

– Jota er der ballen detter ned, ikke tilfeldig det. Der er han våken, sa TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Roser Liverpool-stjernens rumpebruk

Elleville Salah-sjanser

Like før timen var spilt kom Salah inn til tilskuernes store begeistring. Han viste frem kunstene sine da han danset seg forbi flere Leicester-spillere, men ved siste hinder ble han stoppet.

To minutter senere kom han alene med keeper etter å ha blitt servert ballen fra motspiller. Alene med Schmichel vant imidlertid dansken, men Salah ble løpt i bakken etter avslutningen. Til Anfields store protester vinket dommeren spillet videre.

Salah fikk et tredje forsøk like etter. Da skrudde han til med et fantastisk skudd fra utsiden av 16-meteren, men ballen gikk i krysstanga.

Heldgvis for Liverpool var i alle fall en av angrepsspillerne målfarlige. Jota satt inn 2-0 med kort tid igjen.

