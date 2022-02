– Har funnet deler av et menneske

Politiet i Nordjylland bekrefter torsdag kveld at de har gjort funn av deler av en død kvinne. De mener det er savnede 22 år gamle Mia Skadehauge Stevn.

22-åringen har vært savnet siden natt til søndag. Hun ble sist sett da hun gikk inn en mørk varebil etter en tur ute på byen.

Onsdag ble to menn pågrepet og siktet for drap. Den ene av mennene ble torsdag løslatt, men er fortsatt siktet for drap.

– Funn av et menneske

Torsdag kveld undersøkte politiet et skogsområde i nærheten av Dronninglund.

Nå bekrefter politiet at de har gjort funn i saken som de knytter til den savnede 22-åringen.

– Vi har for kort tid siden gjort funn av deler av et menneske. En samlet vurdering av etterforskningen gjør at vi mener det er savnede Mia Skadehauge Stevn, sier visepolitiinspektør Frank OIsen.

De pårørende er varslet om funnet, opplyser Olsen.

– Dette er en meget, meget alvorlig sak. Jeg kan ikke huske sist vi hadde en lignende sak hvor en kvinne blir plukket opp på gaten, og senere blir drept, sier en tydelig preget visepolitiinspektør ifølge danske TV 2.

Gjorde sentrale funn

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– Vi venter stadig på en rekke tekniske og rettsmedisinske undersøkelser som skal fastslå dødsårsaken, sier Olsen.

Visepolitiinspektøren sier at de har gjort noen sentrale funn i løpet av dagen, men at gjennombruddet først ble gjort i ettermiddag.

Funnet av kroppsdelene ble gjort i Dronningslund Storskov.

– Vi kommer til å fortsette med undersøkelser gjennom hele natten og i morgen, sier Olsen.