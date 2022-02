Samtalen som kan være siste mulighet til å forhindre krig

Biden fremskynder telefonsamtalen med Putin om Ukraina-krisen. – Man regner med at dette kan være en av de siste mulighetene til å overtale Putin, sier Russland-ekspert til TV 2.

Etter at USAs utenriksminister, Antony Blinken, gjorde det klart at Russland kan invadere Ukraina når som helst, har Biden fremskyndet telefonsamtalen med Putin.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere bedt USAs president Joe Biden om en telefonsamtale, som egentlig skulle ha funnet sted mandag, skriver Reuters.

MILITÆRØVELSE: Tjenestemenn fra det Ukrainske militæret deltar på en øvelse i nærheten av byen Kharkiv i Ukraina, den 10. februar 2022. Foto: Andrew Marienko/ AP

– Man regner med at dette kan være en av de siste mulighetene til å overtale Putin om å ikke sette i gang skumle ting, sier Jakub M. Godzimirski forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) til TV 2.

Han har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år, og forteller at det er utfordrende å forutse utfallet av dagens samtaler.

– Det har kommet skremmende signaler de siste dagene, noe som kan tyde på at de er nærmere en militær operasjon, sier han.

Det har foregått en rekke diplomatiske samtaler siden de to verdenslederne snakket sammen sist. Telefonsamtalen mellom Putin og Biden er ventet å starte lørdag ettermiddag norsk tid.

– Hva betyr disse samtalene for Putin?

– Putin vil helst snakke med Biden. Han mener Europa er med på diskusjonen, men at de egentlig ikke er selvstendig. Han vil snakke med sjefen i butikken, forklarer Nupi-forskeren og legger til:

– Putin mener det er USA som kan presse Nato, og at hvis de klarer å komme frem til en løsning med USA, så vil Europa følge med.

SKAL SNAKKE: Russlands president Vladimir Putin møtte USAs president Joe Biden 16. juni 2021 i Sveits. De har ikke truffet hverandre fysisk siden Russland eskalerte konflikten langs grensen til Ukraina. Foto: Patrick Semansky/ AP

Biden har lenge trodd at en-til-en samtale med Putin kan være den beste sjansen til å få til en løsning, skriver Reuters. Ingen av samtalene de så langt har hatt har ført til noe gjennombrudd.

Putin ønsker at Nato skal garantere for at Ukraina ikke skal få mulighet til å bli medlem av forsvarsalliansen. Dette kravet har Nato gjentatte ganger avslått. Dette kravet vil Putin ha støtte av Biden på.

PÅGÅR: Russland og Hviterussland trener sammen i en stor militærøvelse. Øvelsen har pågått i flere dager. Her trener de i Grodno-regionen i Hviterussland. Foto: Leonid Scheglov/BelTA/Reuters

USA ser på flere av Russlands krav som helt uaktuelle. Biden har også varslet kraftige økonomiske sanksjoner mot Moskva, dersom Russland invaderer Ukraina, melder AP.

– Må være forberedt på alt

– Putin vil nok gjenta ønske om å nekte Nato å utvide seg mot øst, men hva som faktisk sitter i hodet på Vladimir Putin kan vi ikke vite, sier Godzimirski.

FORBEREDT: Jakub M. Godzimirski forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener at vi nå må være forberedt på at alt kan skje. Foto: Nupi

Nupi-forskeren forklarer at det er positivt at de to lederne skal snakke sammen.

– Alle møter er viktige, de kan bidra til at man unngår en forferdelig krig, men vi må være forberedt på alt.

Over 100.000 russiske soldater er utplassert til Ukrainas grenser, og flere vestlige land fortsetter å sende militært personell og materiell til Natos østflanke. Fredag varslet USA at de i løpet av de neste dagene sender ytterligere 3000 soldater til Polen.

Ukraina ber innbyggerne beholde roen

Australia, New Zealand og Tyskland er de siste i rekken av land, som nå oppfordrer sine innbyggere til å forlate Ukraina. Fredag endret Utenriksdepartementet Norges reiseråd til Ukraina, Russland og Hviterussland, og ba alle nordmenn om å komme seg ut av Ukraina.

ØVELSE: Russland har en stor felles militærøvelse med Hviterussland. Bilde er hentet 10. februar 2022 og er tatt av statlig russisk presse. Foto: Russian Defense Ministry Press Service

Samtidig ber Utenriksdepartementet i Ukraina sine innbyggerne om å beholde roen og ikke få panikk.

– For øyeblikket er det avgjørende å beholde roen, sørge for intern samling og å unngå destabiliserende handlinger, skriver de i uttalelsen.

Før samtalen med Biden skal Putin snakke med Frankrikes president Emmanuel Macron.