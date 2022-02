Koronaaktivister i Canada blokkerer tre grenseoverganger til USA

I tillegg til grenseovergangene i Alberta og Ontario blokker nå lastebildemonstrantene i Canada også overgangen i Mantioba.



Demonstrantene vil tvinge gjennom avvikling av koronatiltak og ha vaksinekrav fjernet.

En kvinne har sluttet seg til lastebilsjåførenes demonstrasjoner mot koronarestriksjoner og vaksineregler. Foto: SPENCER PLATT

Bilproduksjon forhindres

Ford opplyser at driften på selskapets fabrikker i Oakville og Windsor er redusert på grunn av blokaden av Ambassador Bridge i Ontario, som binder sammen Windsor og Detroit i USA.

– Forstyrrelsen på Detroit-Windsor-broen skader kunder, bilfabrikkansatte, forsyningsledd, lokalsamfunn og selskaper på begge sider av grensen, het det i en uttalelse fra Ford onsdag kveld.

Bilindustriselskapet Stellantis opplyser at alle deres fabrikker i Nord-Amerika var i drift torsdag morgen, men at fabrikker både i USA og Canada hadde forkortet skiftene onsdag kveld på grunn av delemangel.

Tidligere har Toyota varslet at tre fabrikker i Canada må stanse produksjonen resten av uken. Selskapet nevner ikke koronaprotesten spesifikt, men viser til problemer med tilgang på deler, pandemi-relaterte utfordringer, og værsituasjonen.

Statsminister Justin Trudeau under en utspørring i det canadiske parlamentet onsdag. REUTERS Foto: BLAIR GABLE

– Uakseptabelt

Canadas statsminister Justin Trudeau advarer om at demonstrasjonene truer den canadiske økonomien.

– Blokader og ulovlige demonstrasjoner er uakseptabelt og påvirker næringsliv og fabrikker negativt, sa Trudeau i landets nasjonalforsamling.

– Vi må gjøre alt vi kan for å stanse dette, legger han til.

Til demonstrantene har han følgende beskjed:

– Dere kan ikke stanse pandemien med blokader. Man må stanse den med vitenskap. Man må stanse den med offentlige helsetiltak.

Tre overganger blokkert

Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada, og varer verdt 323 millioner dollar krysser broen hver dag.

Ambassador Bridge knytter Detroit og Windsor og er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada. (Nathan Denette /The Canadian Press via AP) Foto: Nathan Denette

Det hvite hus' pressesekretær Jen Psaki sier amerikanske tjenestefolk er i tett kontakt med canadiske grensemyndigheter om blokaden, og peker på at situasjonen også påvirker USAs økonomi.

En annen handelsrute mellom Coutts i Alberta i Canada og Sweet Grass i Montana i USA har også vært blokkert av demonstranter i flere dager.

Torsdag ble også grenseovergangen mellom Emerson i Manitoba og den amerikanske byen Pembina i Nord-Dakota blokkert.

– En demonstrasjon med et stort antall kjøretøyer og landbruksutstyr blokkerer Emerson-grenseovergangen. Ingen trafikk kommer seg gjennom, verken fra nord eller sør. Grenseovergangen er i praksis stengt, melder det føderale politiet i Canada på Twitter.

Politiet i Ottawa har advart demonstrantene om at de kan bli straffeforfulgt og få lastebilene sine inndratt dersom de fortsetter med ulovlig blokkering av gatene i sentrum.

Koronademonstrasjoner

Demonstrantene nekter å flytte seg før alle landets koronarestriksjoner og vaksinepåbud er opphevet. De kaller selv protesten en «frihetskolonne».

– Vi skal ingen steder, sier lastebilsjåfør John Deelstra til nyhetsbyrået AFP. Han har vært med på demonstrasjonene siden dag én.

Initiativtakeren er ifølge avisen James Bauder, en selverklært konspirasjonsteoretiker og tilhenger av QAnon-bevegelsen. Han har kalt covid-19 «den største politiske svindelen i historien». Gruppen han tilhører, Canada Unity, mener vaksinepåbud og koronapass bryter med grunnloven, samt en rekke internasjonale konvensjoner.

Koronaprotestene som i mer enn ti dager har lammet sentrum av hovedstaden Ottawa er et resultat av en koordinering mellom vaksinemotstandere og et bredt spekter av grupperinger som er negative til myndighetene, skriver The Guardian i en større gjennomgang av bakgrunnen for protestene og sentrale deltakere. Foto: LARS HAGBERG

Demonstrantene får støtte fra grupper i USA, der de hyppig blir omtalt på TV-kanaler som Fox News. Flere republikanske politikere har rykket ut med støtte, blant dem Florida-guvernør Ron DeSantis, regjeringsadvokaten i Texas, Ken Paxton, og Texas-senator Ted Cruz.

Protestaksjonene støttes også av USAs tidligere president Donald Trump, som omtaler Canadas statsminister som en «ytre-venstre-galning» som har «ødelagt Canada med sinnssyke covid-tiltak».

SPRER SEG: Koronaskeptikere i mange land lar seg inspirere av canadierne. Her sitter en kvinne sitter foran politiet i Wellington i New Zealand. (Photo by Marty MELVILLE / AFP) Foto: MARTY MELVILLE

Fagforening

Amerikanske grupper har også samlet inn penger til de canadiske vaksinemotstanderne. Etter at plattformen GoFundMe stanset innsamlingen med henvisningen til forbudet mot å oppfordre til lovbrudd, har den fortsatt på den kristne crowdfunding-siden GiveSendGo. Flere titalls millioner er skaffet til veie for aktivistene.

Til tross for at mange av demonstrantene er langtransportsjåfører, har de fått motstand fra fagforeningen Teamsters Canada. Den representerer 55.000 lastebilsjåfører, inkludert 15.000 langtransportsjåfører. De støtter ikke protestene, understreket foreningens leder François Laporte, som påpekte at han representerer en næring der 90 prosent av sjåførene er vaksinert.

– Freedom Convoy og det foraktelige hat-pratet som stammer fra den politiske høyresiden, skamløst oppmuntret av konservative politikere, reflekterer ikke verdiene i Teamsters Canada eller det overveldende flertallet av våre medlemmer, sier han.

Paris forbyr etterligninger

Andre land frykter at demonstrasjonene skal spre seg videre. Frankrike rykket torsdag ut og bannlyste lignende protester i Paris.

En fransk aktivist støtter demonstrantene i Canada. Foto: ERIC GAILLARD

– Vi vil utplassere personell som skal hindre at viktige veier blokkeres. De får i oppdrag å skrive ut bøter og pågripe dem som bryter med forbudet, opplyser politiet i den franske hovedstaden i en uttalelse.

Forbudet gjelder fra fredag til mandag. Sperring av veier kan gi inntil to års fengsel eller bøter på opptil 4.500 euro (drøyt 45.000 kroner). I tillegg kan førerkortet bli inndratt i tre år.

Belgias hovedstad Brussel følger eksempelet fra Paris og forbyr tilsvarende protester, opplyser ordfører Philippe Close torsdag.

