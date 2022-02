Medier: Etterforskere fant hull i telefonloggen til Trump

Granskingskommisjonen etter Kongress-stormingen har problemer med å dokumentere hva president Donald Trump gjorde under angrepet.

Kommisjonen har oppdaget hull i de offisielle telefonloggene til Det hvite hus 6. januar 2021 - dagen da rasende Trump-tilhengere stormet kongressbygningen for å hindre godkjenningen av valgresultatet.

Det skriver både New York Times og CNN.

Granskerne har ikke kunnet påvise at loggene er manipulert eller slettet, og det er allerede godt kjent at Trump i høy grad brukte sin egen private mobiltelefon mens han var president.

Dette gjør det vanskelig å avdekke hvilken rolle Trump hadde etter at han forlot podiet i Washington D. C., der han oppfordret tilhengerne til å gå mot Kongressen for å «ta demokratiet tilbake».

Komiteens leder, Bennie Thompson, sier de fremdeles venter på mer dokumentasjon fra nasjonalarkivet og administrasjonen som tar hånd om alle telefonlogger fra Det hvite hus. De har også stevnet retten for å få tilgang til mobiltelefonsamtaler fra Trumps innerste krets denne dagen.

Trumps vane med å bruke både sin egen og andres mobiltelefoner gjør det vanskelig å pusle sammen bitene og danne seg en tidslinje over hendelsene denne dagen.