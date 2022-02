Niklas Baarli vurderer å anmelde trusler etter Farmen-episode

Det gikk hett for seg under onsdagens Farmen-episode. Dagen etter har en av hovedpersonene fått merke konsekvensene.

Under episoden som ble sendt på TV 2 onsdag kveld, ble det høy temperatur da storbonde Øyunn Krogh bestemte seg for å bryte en intern avtale mellom deltakerne, da hun valgte Heine Totland som førstekjempe.

Blant dem som reagerte sterkest i episoden var Niklas Baarli. Han kalte blant annet Krogh for et «rævva menneske», noe han har beklaget i ettertid.

– Det er skummelt

Etter at episoden ble sendt, skriver Baarli på Instagram at han har mottatt godt over 2000 meldinger fra folk som både hater, elsker og truer.

– Noen har vært såpass grove og truende at jeg vurderer anmeldelse. Det er skummelt. (Det er bare en TV-serie, og vi er alle gode venner).

TV 2 har vært i kontakt med Baarli og fått tilsendt en av meldingene han nå har valgt å anmelde.

«Håper jeg treffer deg i Oslo, skal slå deg en gang i trynet for hver jævla dumme kommentar du ga på Farmen. Det betyr, du ser gul og blå ut din jævla retard», skriver vedkommende.

– Varm og fin fyr

Baarli sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, utover det han skriver på Instagram.

God Kveld Norge-programlederen gleder seg nå til Farmen er over på TV.

– Da kan jeg kanskje gå tilbake til å være en varm og fin fyr igjen, for det tror jeg egentlig at jeg er. Og hvis inntrykket ditt er noe annet, så vil jeg gjerne jobbe for å endre det igjen, skriver han videre.

I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det sagt at Baarli har anmeldt truslene. Det riktige er at han vurderer å anmelde. Artikkelen ble endret 10.februar 18.49.

TV 2 opplyser at foruten å være deltaker i Farmen Kjendis, er Niklas Baarli også programleder for God Kveld Norges studiosendinger. Han er også aktuell i programmet «Alt min far ikke har lært meg», som har premiere på TV 2 senere i vinter.