Koronasmittede prins Charles skal nylig ha møtt dronningen – nekter å opplyse om smitte

Dronningen har foreløpig ingen koronasymptomer, og det er enda ukjent om dronning Elisabeth har testet positivt eller negativt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«I morges testet prins Charles positivt for covid-19 og har gått i karantene. Hans Kongelige Høyhet er svært skuffet over at han ikke kan delta på dagens arrangement i Winchester og vil planlegge et nytt besøk så raskt som mulig», het det i en Twitter-melding fra prinsens offisielle residens.

SMITTET FOR ANDRE GANG: Prins Charles testet torsdag positivt for andre gang. Han ble nemlig også koronasmittet i mars 2020, og måtte tilbringe en uke i isolasjon. Foto: ANDREW COWIE

Usikkert når de møttes

Ifølge flere britiske medier skal prins Charles ha vært på en seremoni på slottet i Windsor tirsdag, hvor dronningen nå oppholder seg.

Søndag kunne dronningen feire at det er 70 år siden hun overtok den britiske tronen. Den store feiringen er utsatt, men det er uklart om dronningen møtte sin nærmeste familie for en privat markering.

Det er altså ikke bekreftet akkurat når prinsen skal ha møtt den 95 år gamle monarken sist.

Positiv for andre gang

Prins Charles testet torsdag positivt for andre gang. Han ble nemlig også koronasmittet i mars 2020, og måtte tilbringe en uke i isolasjon.

Det er en rutinetest som skal ha utløst det positive resultatet, og prins Charles skal kun ha milde koronasymptomer, ifølge Daily Mirror.

Buckingham Palace ønsker ikke å kommentere dronningens helsetilstand ytterligere, skriver den britiske avisen