Bjørkan fikk verst tenkelige start: – Jeg tenkte «nei, det går ikke an». Akkurat da ringer telefonen min.

Som nykronet norsk seriemester med Bodø/Glimt ankom Bjørkan treningsanlegget til Hertha Berlin i slutten av desember.

Alle spillerne måtte testes før de kom inn i garderoben på første arbeidsdag etter juleferien. Den første testen gikk bra, Bjørkan testet negativt og trente for første gang med sine nye lagkamerater.

– Ved slutten av treningen kom det noen og bare stakk den pinnen i nesen min på nytt igjen. Jeg tenkte ikke noe mer over det, sier Bjørkan til TV 2.

Han våknet den neste morgenen og var litt tett i nesen.

– Jeg tenkte «nei, det går ikke an». Akkurat da ringer telefonen min. Det var den verst tenkelige starten, sier bodøværingen.

Dermed ventet syv dager i isolasjon på hotell.

– Det var maks uheldig. Wow. Det føltes skikkelig kjipt. Det var ikke en god følelse. Det er heldigvis ingen som har vært noe sure på meg for at jeg møtte opp med smitte, sier Bjørkan.

Ellevill interesse: – Utrolig spesielt

Etter en drøy måned har han omsider funnet seg til rette i Berlin. 23-åringen møter TV 2 i sentrum av den tyske hovedstaden en grå ettermiddag i februar, men humøret er strålende; leilighet er på plass etter mye om og men, og to innhopp i Bundesliga har satt i gang venstrebackens sportslige akklimatisering.

Julian Ryerson viser rivalen Fredrik André Bjørkan rundt i Berlin Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Nå begynner ting å sette seg, smiler Bjørkan.

Det var ingen selvfølge at landslagsspilleren skulle ende i Hertha Berlin. Den tradisjonsrike klubben sto på ingen måte alene blant Bjørkans beilere.

Ifølge TV 2s opplysninger viste mellom 30 og 50 klubber konkret interesse for å signere den doble norske seriemesteren.

Listen over mulige destinasjoner inkluderte et tosifret antall ulike ligaer: Flere klubber fra italiensk Serie A, to franske Ligue 1-klubber, flere klubber på nivå to i England, flere tyske Bundesliga-klubber, en lang rekke nederlandske og belgiske klubber, mange i USA, og noen i land som Ungarn, Tyrkia, Russland, Hellas, Tsjekkia og Polen.

– Det var utrolig spesielt. Jeg har aldri vært så ettertraktet før. Det var på mange måter kult, men det gjorde ting litt vanskeligere med å velge, innrømmer Bjørkan.

Han kikket litt på noen alternativer i fjor sommer, men fant raskt ut at det stjal for mye fokus fra den pågående sesongen med skjebnekamper både i og utenfor landet for klubb- og landslag.

– Det var en periode der det var litt slitsomt, så jeg bestemte meg for å legge det helt bort. Det gikk vel fire måneder på høsten der jeg ikke tenkte noe på det, forteller Bjørkan og legger til:

– Jeg begynte å tenke på det ganske sent. Veldig lenge gikk jeg og ikke hadde peiling på hva som skulle skje i fremtiden.

I november begynte interessen å fosskoke, og Bjørkan satte seg ned og analyserte alternativene med blant andre pappa Aasmund og agent Atta Aneke.

– Det var noe med dette laget og det de la frem for meg som jeg synes var utrolig spennende. Jeg er utrolig glad for at jeg tok det valget. Det var ikke så mye tvil da jeg først tok det, sier Bjørkan.

– Hva prioriterte du høyest av sportslig nivå og penger?

– Man må tenke på alle faktorene. Jeg prøvde å legge veldig mye vekt på spillestil, at jeg kunne få ut mine kvaliteter i laget og gjøre et lag bedre. Jeg følte at dette ble det beste valget. Det var hele pakken jeg måtte se på, men dét betydde ganske mye for meg.

Bygger «våpen»

Debuten kom mot selveste Bayern München den 23. januar. Deretter fulgte et nytt innhopp mot Bochum. Klubben står uten seier på fire kamper i 2022 og har blandet seg inn i nedrykksstriden før lørdagens ekstremt viktige kamp mot tabelljumbo Greuther Fürth.

– Klubben har hatt en litt tung periode og ikke fått det helt til, så vi må samle oss mer, så tror jeg det blir veldig bra. Det har vært litt hektisk, sier Bjørkan.

I tillegg til smitten og leilighetsjakten har han også blitt tatt litt på sengen av forskjellene mellom vanene i Bodø/Glimt og hverdagen i Hertha Berlin.

– Det er mye nytt, det har jeg kjent på. Jeg visste ikke at det var så mye nye greier. Vi trener helt forskjellig, vi har helt forskjellige møter, alt er helt annerledes. Man må omstille litt, sier Bjørkan.

– Hva er det spesifikt som er mest annerledes?

– Jeg er vant til litt kortere treninger i Norge. Her er et litt lengre økter og litt mer fysisk. Vi jobber mye med detaljer i gymmen og sånne ting. Det har vært litt uvant, jeg har blitt litt stiv og sånt, men nå begynner kroppen å venne seg til det.

På den 200 kvadratmeter store terrassen i sin nye Berlin-leilighet har han begynt å legge en kunstgressmatte der han kan trene på egenhånd.

– Da kan jeg jobbe med detaljer og kose meg med ballen på ettermiddagstid uten at det er noe stress. Kanskje det er mitt lille våpen i Bundesliga-karrieren, smiler Fredrik Bjørkan.