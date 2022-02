Helsedirektoratet har levert sine faglige råd til regjeringen

Det bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– De fleste av dem vil være med å danne grunnlag for regjeringens videre saksbehandling, sier han.

Rostrup Nakstad sier at deres oppdragsbesvarelser berører alle tiltak som gjelder i dag, og mulige veier fremover.

– Vi mener det er et mulighetsrom for videre lettelser i tiden fremover, men kan ikke si noe mer detaljert før regjeringen har behandlet dette, sier han.

Regjeringen har varslet en ny vurdering av de resterende tiltakene før 17. februar, men har også sagt at dette kan skje før.

– Vil skje veldig fort

Onsdag sa statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt at så fort de får Helsedirektoratet og FHI sine faglige råd, så vil de øyeblikkelig starte arbeidet med å vurdere hvilke tiltak som vil gjelde fremover.

– Det vil skje veldig fort, sa statssekretæren.

Tiltakene som gjenstår er meteren, bruk av munnbind, testing og krav om isolasjon på fire dager ved smitte.

Bedt om å fjerne isolasjonskrav

Flere har i de siste tatt til orde for at regjeringen må fjerne kravet om isolasjon for smittede personer uten symptomer. Blant disse er overlege ved legevakten i Bergen Trond Inselseth og helsebyråd i Bergen Beate Husa.

– Nå er vi der at friske folk må få gå jobb. Det er få innlagte, og korona er ikke like farlig som før, sa Husa til TV 2 onsdag.