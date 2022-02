Iversens påstand ryster TV 2s ekspert

Emil Iversen ble vraket til 15-kilometeren i OL, og rettet sterk kritikk mot langrennsledelsen til NRK. Iversen påstår at han ble lovet startplass på distansen.

TV 2s ekspert Petter Skinstad mener det først og fremst er skiledelsen som har gjort et feilgrep om det stemmer at de har lovet startplass på distansen til Iversen.

– Det er helt riktig å vrake Emil Iversen nå hvis alle skulle bli tatt ut på form. Samtidig er det helt idiotisk å vrake han hvis de har lovet plass, mener Skinstad.

– Det er kun Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo som er gode nok til å bli forhåndsuttatt. De er soleklare gullkandidater og i form overlegent best i verden. Da kan du ikke love plass til Emil Iversen, fortsetter TV 2s langrennsekspert.

– Fryktelig klønete

Torsdag ettermiddag langet Iversen ut mot skiledelsen i et intervju med NRK.

– At jeg blir vraket, det er ikke så sykt. Men prosessen og veien til uttaket... Det er klart... Det har for meg vært ganske skremmende, vanskelig å forholde seg til og det drøyeste jeg har opplevd. Jeg føler jeg har blitt dolket i ryggen, sa Iversen til NRK.

Han svarte direkte «ja» på at han hadde blitt lovet plass på 15-kilometeren, men ville ikke gå inn på detaljene. Langrennssjef Espen Bjervig svarte kort på Iversens utblåsning.

– Jeg kommenterer ikke interne prosesser og jeg vil følge opp dette videre med Emil da dette virker uklart for meg, sa Bjervig til statskanalen.

Pappa og trener for kvinnelaget Ole Morten Iversen sier sønnen er langt nede etter vrakingen.

Landslagssjef for herrene, Eirik Myhr Nossum, fortalte tidligere torsdag at vrakingen av Iversen var vanskelig.

– Uttak synes jeg er fryktelig tøft. Jeg blir emosjonell av det, å holde folk utenfor synes jeg personlig er ekstremt vanskelig, sa Nossum til TV 2 etter pressekonferansen der laget ble presentert.

Ingen i skiledelsen har foreløpig bekreftet om Iversen fikk lovnader om startplass på 15-kilometeren i OL.

Til TV 2 under Tour de Ski ville ikke Iversen kommentere om han hadde blitt lovet startplass på 15-kilometeren i OL.

– Det vil jeg ikke si noe om. Jeg er i troppen og det er bra det, sa en ordknapp Iversen den gangen.

Petter Skinstad syns forhåndsuttaket av Iversen til OL var helt feil å gjøre.

– Det er fryktelig klønete å ta ut masse løpere som en ikke vet om er de fire beste, men det er enda mer klønete å love de en plass, sier Skinstad.

Iversen har til gode å levere å gode resultater denne sesongen, og har slitt med å finne OL-formen. Hjemme sitter flere andre løpere som ikke fikk Beijing-tur i det hele tatt.

– Han burde aldri vært i OL. Per dags dato er han dårligere enn Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget og Didrik Tønseth. Derfor burde han aldri vært tatt ut.

Slakter forberedelsene Iversen fikk

Det er ikke bare uttaket og vrakingen han reagerer på. Opplegget rundt Iversen har også vært feilslått, mener Petter Skinstad.

– Hvis han skulle loves en plass, må alt legges til rette for at han skal prestere rett. Gevinsten ved å ta han ut tidlig er for å forberede seg, og da er det desto dummere å tvinge ham til å gå i Tour de Ski for å bekrefte at han er god nok.

– Jeg skjønner at Iversen er sur, forbanna og lei seg, men uttaket er helt riktig.

Eksperten tror Iversen rister av seg skuffelsen etter hvert og blir en god støttespiller, men syns ikke det er særlig smart å ha han i OL-leiren i Beijing.

– Jeg tror ikke han går noen renn i OL. Da tror jeg ikke humøret blir all verden av at han skal gå rundt der i et strengt smittevernregime og se de andre leve ut barndomsdrømmen.

Kan skapes uro i leiren

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er enig med navnebroren om at det er riktig at Iversen vrakes.

– Emil er vanvittig god på 15 kilometer i form og da tyder ting på at det begynner å klaffe for Emil når han reagerer på den måten. Likevel er det greit å vrake han etter den siste tida.

– Skal man få gå olympiske distanser basert på tidligere meritter og forhåndsuttak?

– Man skal ta ut dem som er kvalifisert. De fire som går har fortjent plass, og jeg syns han ikke burde få distansen nå. Han har ikke vært i form, og oppkjøringen til mesterskapet har ikke vært som Emil ønsker.

Han tror dette kan prege miljøet i utøvergruppa i OL-leiren.

– Det preger et miljø. Det er lite, og folk snakker om det som blir sagt. Når en utøver har så sterke meninger, blir det tatt opp internt i troppen. Det skaper forstyrrelser og diskusjoner.

Likevel syns han reaksjonen til Iversen i NRK er innafor.

– Det er helt greit å si fra, det syns jeg. Dette tror jeg ikke får følger, sier Northug.