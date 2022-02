– Kjenner at jeg blir irritert

VINTERTRØBBEL FOR NYE BUSSER:

Hanne Myrvang er bare en av mange frustrerte bodøværinger for tiden.

Hun står på bussholdeplassen i sentrum og venter på en buss som ikke kommer.

Det er andre dag på rad at de splitter nye leddbussene er parkert og tatt ut av drift.

FRUSTRERT: – Jeg kjenner at jeg blir litt irritert når dette skjer, sier Hanne Myrvang. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg har nettopp fått beskjed om at bussen er innstilt, så nå må jeg vente en halvtime til. Dette begynner jo å bli ganske vanlig, da. Jeg kommer for seint til den avtalen jeg hadde, sier Hanne Myrvang.

Årsaken til frustrasjonen er at de splitter nye og elektriske leddbussene står på en bussterminal i nærheten på grunn av dårlig vær.

– Det er litt frustrerende og jeg kjenner at jeg begynner å bli en smule irritert her jeg står, sier Myrvang.

Fungerer ikke

På det samme busstoppet står Finn Karlsen.

– Det er en fiasko. De som har skaffet disse leddbussene har nok ikke satt seg inn i hvordan ting fungerer her på vinterstid, sier Finn Karlsen oppgitt.

Kritikken mot de nye leddbussene hagler i takt med været utenfor busskuret.

– Jeg føler meg ikke helt trygg når leddbussen kjører rundt på de glatte veiene. Jeg er redd for at den skal skli ut. Det er klart tilliten til de som har kjøpt disse bussene svekkes, sier Line Olsen.

PÅ REKKE Å RAD: 14 leddbusser står parkert når været er for dårlig. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Saken er den at Nordland fylkeskommune har brukt 300 millioner kroner på 100 miljøvennlige og elektriske busser i fylket.

I anbudet var det krav fra fylkeskommunen om at Bodø skulle ha 14 leddbusser, men i vinter på glatt føre har bussene både sakset og kjørt utfor veien.

Store forsinkelser

Det har resultert i at folk har blitt forsinket eller aldri har kommet seg på skole eller jobb.

– Var ikke disse bussene testet godt nok for vinterforhold i Nord-Norge?

– Det kan jeg ikke svare for. Vi har ikke hatt muligheter til å teste leddbussene på nordnorske forhold før innkjøp, men hva Nordland fylkeskommunen som eier har gjort i forkant av anbudet, kan jeg ikke svare for, sier Martin Overaa, plansjef i Nordlandsbuss som skal drifte rutene.

KJEFT: – Jeg har forståelse for at folk blir sinte og sure når bussene ikke går, sier Martin Ovraa, plansjef i Nordlandsbuss Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for anbudet.

– Jeg vet ikke hva som er gjort. Vi ser i hvert fall at de ikke er gode nok for de forholdene vi har nå. Derfor har vi satt inn vanlige elbusser som en erstatning, sier Monika Sande (Sp), fylkesråd for transport- og infrastruktur i Nordland Fylkeskommune.

– Var disse leddbussen et tabbekjøp?

TABBEKJØP?: – Kjøpet av leddbussen skal evalueres, sier Monika Sande, fylkesråd for transport- og infrastruktur i Nordland Fylkeskommune: Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Nei, jeg tror ikke det var et tabbekjøp, men alle ting skal evalueres i ettertid. Vi skal la ting roe seg litt ned nå før vi går videre. Elektriske busser er noe helt nytt for oss, men de har fungert når været har vært bra, sier Sande.

Får mye kjeft

Nordlandsbuss som operatør har fått mye kjeft i vinter, for det er ikke akseptabelt at de splitter nye leddbussene ikke fungerer når det er dårlig vær.

– Det er synd at det går utover de reisende og sjåførene våre som skal kjøre disse bussene. Man får alltid kjeft når man driver busselskap, men nå har det vært litt mer enn det vi er vant til, sier Martin Overaa, plansjef i Nordlandsbuss.

IKKE IMPONERT: De reisen er lite imponert over de splitter nye leddbussene. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Nordlandsbuss har nå satt inn 12-metersbusser på en del ruter, og det er en dialog med Bodø kommune om vintervedlikeholdet på de ulike rutene.

Folk i Bodø er uansett ikke imponert.

– Det var ikke et prosjekt det var mye å rope hurra for. Det er jo så vidt de klarer å ta løs på flat vei med litt is, sier Daniel Waarde oppgitt.

– Det gar vel alltid en buss?

– Ja, det går alltid en buss, nesten i hvert fall, ler Line Olsen ironisk.