Lenge var elbiler små, gjerne litt rare – og alt annet enn noen råskinn å kjøre. Men så skjedde det noe – og det som skjedde var Tesla.

Tesla-sjef Elon Musk var overbevist om at elbilene både burde se bra ut og gå fort hvis de skulle ha mulighet til å slå gjennom. Resten er – som det så pent heter – historie.

Her i Norge ble Tesla Model S raskt en stor suksess. Den ble etterfulgt av Model X, mens det nå er Model 3 og Model Y som drar lasset salgsmessig.

Logget 77 millioner kilometer

Det er ingen hemmelighet at mange Tesla-sjåfører har markert seg med tunge gassføtter ute i trafikken. Bilene har mye krefter og er råspreke. Dermed kan det naturligvis være lett å la seg friste.

Men er egentlig elbileierne de som råkjører mest? Nye tall fra forsikringsselskapet Fremtind gir en interessant pekepinn på dette.

I appen deres kalt Smartbil har mellom 5.000 og 7.000 aktive brukere logget 77 millioner kjørte kilometer i 2020 og 2021. Blant det appen registrerer, er kjøring over fartsgrensen.

Plutselig ble det mange flere skader på elbilene

Gjennom appen Smartbil har Fremtind logget kjøreadferden til flere tusen norske bileiere.

Velges av bilinteresserte

En klar tendens er at de som kjører premiumbil også er de som oftest bryter fartsgrensene. Men her er det forskjeller mellom drivlinjene. Det er nemlig en klar tendens til at elbilmodellene kjøres penere enn øvrige drivlinjer. For eksempel kjøres en dieseldrevet Audi nær 25 prosent mer over fartsgrensen – enn det elbilene til Audi gjør.

– Det er gjort en del undersøkelser på dette med premiummerker og fart opp gjennom årene. Det er vanskelig å gjøre noen vitenskap ut av dette, men forklaringen er nok ofte en kombinasjon av bileier – og bil. Disse merkene velges ofte av kjøpere med en interesse for bil og bilkjøring, i noen tilfeller tydeligvis også med sans for å kjøre litt fortere enn fartsgrensene. Samtidig er mange av disse bilene laget for å kunne kjøres aktivt – og gjerne mye raskere enn vi har lov til i Norge. Det påvirker helt sikkert også noen av sjåførene, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

I fjor slo vi rekord som har stått siden 1947

Kjører du elektrisk Audi? Da er det gode sjanser for at du tar det ganske med ro i trafikken. Foto: NTB Scanpix.

Rekkeviddeangst

– Men hvorfor tror du diesel-Audier kjøres fortere enn elbil-Audier?

– Igjen er det vanskelig å dra sikre konklusjoner. Men jeg har i alle fall et par teorier. For det første er elbilene fra Audi så langt i all hovedsak familiebiler, der SUV-en e-tron er storselgeren. Og de som kjører rundt i familiebiler som dette, er nok ikke de som nødvendigvis kjører hardest. Mange av bilene brukes til mye daglig småkjøring og går gjerne opp og ned til hytter i helgene. Det er ikke kjøremønstre som innbyr til utpreget råkjøring.

– I tillegg skal vi ikke glemme at det helt sikkert er et element av å spare på strømmen her. Elbiler bruker mye mer strøm når de kjører fort og blir presset hardt. Forskjellen mellom å ligge i 90 eller i 120 km/t på motorveien er stor. Ut fra mine egne observasjoner, ligger mange elbiler i jevn hastighet i høyre felt på motorveien – mens biler med bensin- og diesemotor gasser på i venstrefeltet. Det kan nok forklare noe av forskjellen her, sier Benny.

Fartsgrensen «pluss moms» kan koste over 9.000 kroner

Premiummerker som BMW blir tradisjonelt kjørt ganske "aktivt" av eierne.

Har avsluttet appen

Det hører med til saken at Fremtind nå har avsluttet bruken av Smartbil-appen. Et viktig mål med satsingen var å redusere skadeutbetalingene. Men selskapet har ikke klart å rekruttere mange nok aktive brukere av appen. Dermed har den store effekten uteblitt.

– Vi jobber videre med forebygging av trafikkskader, samtidig som vi satser mer på de nye biltjenestene som for eksempel abonnent og leasing sier Simen Rudi som er kommunikasjonssjef i Fremtind.

Råkjører for å slå GPS-en – det kan gå virkelig galt

Video: Dette er den sikreste nybilen du kan kjøpe