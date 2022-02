Kuppet fastleger fra nabokommunen: – Det var med en bismak

Fastlegekrisen gjør at kommunene nå overbyr hverandre for å sikre seg nok leger.

Da Midt-Telemark kommune måtte ansette flere fastleger i Bø, var det så vanskelig å fylle stillingene at de lokket fastleger med høyere lønn og flere goder. Nå har de ansatt to leger fra nabokommunen Notodden.

TV 2 har tidligere skrevet om den store mangelen på fastleger. Rundt 150 000 nordmenn står nå uten en fastlege. Over en tredjedel av kommunene rapporterer om utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

Nå må kommunene by over hverandre for å sikre seg tilstrekkelig legetilbud.

BUDRUNDER: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier kommuner over hele landet overbyr hverandre for å sikre seg fastleger. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det viser jo at vi har for få fastleger og at det nå begynner å bli rift om de fastlegene som ønsker å jobbe som det. Rammebetingelsene som er i dag er ikke gode nok, og da må kommunene overby hverandre for å tiltrekke seg legene, sier Nils Kristian Klev, som er leder i Allmennlegeforeningen.

– Må legge ut åter

Den store arbeidsbelastningen har gjort at det er stor gjennomtrekk blant fastlegene i flere kommuner. Enhetsleder for helse i Midt-Telemark kommune forteller at de har slitt med å få nok fastleger i mange år.

– De finnes ikke. Vi får ikke tak i dem, og da må vi legge ut åter, sier avdelingsleder i Midt-Telemark kommune, Jørund Verpe, til TV 2.

LOKKER: Avdelingsleder Jørund Verpe i Midt-Telemark kommune har gjort en rekke grep for å friste fastleger til å jobbe i Bø. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kommunen lokket dermed med høyere lønn og flere goder.

Legene Marte Finborud Tovsrud (31) og Henning Naas (32) ble fristet.

De bytter dermed jobb fra Notodden til Bø.

SLUTTER: En av de siste ukene med Marte Finborud Tovsrud rundt lunsjbordet i Notodden. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det ene er den økonomiske gevinsten, og så er det arbeidsvilkårene med mer frihet til hjemmekontor og kontortid, og mer ferie, sier Tovsrud (31).

Naas sier legemangelen både har en opp- og en nedside.

– Det er jo kjekt for oss som kan bytte jobb og er på arbeidsmarkedet. Det gjør at vi kan forhandle om vilkår, men så er det jo et symptom på en krise da, sier Naas.

NY HVERDAG: Henning Naas ser frem til en ny hverdag i Bø. Foto: Simen Askjer / TV 2

Dermed måtte Notodden ut på legejakt for å fylle stillingene. Verpe i Midt-Telemark innrømmer at lokkingen har en bismak.

– Notodden ble naturlig nok irriterte for det, men vi måtte gjøre det for å dekke vårt behov, sier Verpe.

En pengegalopp

Notodden har klart å erstatte legene. De forstår at kommunene gjør grep når de er desperate, men syns det er synd at det blir en pengegalopp.

MÅTTE TENKE NYTT: I 2015 gjorde Notodden store endringer for at det skulle bli mer ettertraktet å jobbe som fastlege i kommunen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er klart at det er en uheldig situasjon sånn som det har blitt. At man skal knive om legene, og at det er økonomien som blir utslagsgivende til slutt. Det blir så store forskjeller, sier virksomhetsleder ved Tinneberget legesenter, Ingrid Helene Smeland.

Kjøpte opp legekontorene

Gjennom fastlegeordningen har alle rett på en fastlege i sin kommune. Det er kommunene som har ansvaret for å sørge for nok fastleger.

De fleste fastleger og legekontorer har vært driftet privat, men Verpe forteller at mange nye leger ikke ønsker å drive eget selskap. De vil være kommunalt ansatt med de godene det medfører.

Både Midt-Telemark og Notodden har nå kjøpt opp nesten alle de private fastlegehjemlene og gjort om stillingene til kommunale med fast lønn og en rekke sosiale rettigheter, og goder de ikke hadde som privatpraktiserende.

– Vi brukte store midler på å rekruttere og fikk ikke en eneste søker. Så gjorde vi om AS-et til kommunalt ansatt med fastlønn og sosiale goder. Fastlegene får dermed mer fritid, stimuleringstilskudd, videreutdanning og så videre.

Kommer med krav

De mener begge at det må komme endringer fra regjeringen som legger bedre til rette for dette.

– Det å ansette leger og gi de god lønn og få stabilitet, gjør at vi ikke behøver å bruke like store summer på vikarer lenger. Og det er god økonomi, selv om det er dyrt, sier Verpe.