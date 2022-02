Forsker: Slik har dating og preferanser forandret seg under pandemien

Kinsey-instituttet ved universitetet i Indiana har samarbeidet med datingtjenesten Match i elleve år for å gjennomføre en årlig studie av singles datingvaner.

Etter to år med pandemi og sosiale restriksjoner, ser forskerne at datinglivet og preferansene til de single har forandret seg på flere måter.

– Det vi ønsker å forstå er holdningene til de over hundre millioner single i landet – hvordan de opplever det å gå inn og ut av romantiske forhold, sier professor i kjønnsstudier og seksualitet, Justin Garcia.

Garcia er leder for instituttet. Se ham fortelle om funnene øverst i saken.

Garcia sier de ser flere endringer i holdninger og preferanser i datinglivet til single nå sammenlignet med før pandemien.

Emosjonell modenhet

– Det mest interessante ser vi på det vi kaller emosjonell modenhet. Mange single har mer fokus på å bygge nære relasjoner. Dette er en tendens vi ser i alle demografiske utvalg, sier han.

Garcia forklarer at de har samlet inn data fra 5000 single personer i USA mellom 18 og 98 år.

Studien startet i mars 2020, og all data er samlet inn over internett – i hovedsak gjennom standardiserte skjema på instituttets plattformer på sosiale medier.

Forskerne mener det gir dem et representativt utvalg både med hensyn til alder, geografi, kjønn, legning, religion og sosial og etnisk bakgrunn.

Nære relasjoner trumfer fysisk tiltrekning

– Ting som fysisk tiltrekking er fremdeles viktig, men det har blitt mindre viktig sammenlignet med det å bygge en dypere følelsesmessig relasjon, sier Garcia.

I årets studie er det nære relasjoner som har blitt aller viktigst for de single som har deltatt.

Når det kommer til ønsket om å bygge nærere relasjoner, viser studien at kun 11 prosent av de single sier de ønsker å date uforpliktende. 62 prosent sier de ønsker mer betydningsfulle forhold. Dette tallet er enda høyere blant de yngste i studien.

– De fleste vil ha kjæreste.

Det finnes ikke norske studier som avdekker om eller hvordan dating har endret seg i pandemitiden. Men på generelt grunnlag er ikke psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen overrasket over at de fleste ønsker nære relasjoner.

– De fleste har egentlig lyst på kjæreste, sier Thuen til TV 2.

– Det finnes flere studier på brukerne av Tinder og andre datingapper, og bildet er sammensatt. Mange er der for å finne en seksualpartner, men når man borrer litt i det, viser det seg at også disse ønsker å finne seg en fast partner etter hvert, sier han.

Han tviler på at dette bildet har forandret seg mye under pandemien i Norge, men påpeker at vi her har levd relativt normalt sammenlignet med USA.

Ny teknologi

Garcia trekker også fram bruk av ny teknologi som noe som har endret seg siden mars 2020.

– Vi ser også at de single tar i bruk ny teknologi i datingen, som videodating, sier professoren. Han mener dette er et steg videre i flørteprosessen som kommer til å fortsette etter pandemien.

– Det er lettere, raskere, billigere, så jeg tror de single vil fortsette å bruke slik teknologi, sier han.

Thuen er ikke i tvil om at mange bruker video for å snakke sammen de første gangene, men sier at videosamtaler ikke kan erstatte fysiske møter på sikt.

– Skal man utforske om det finnes følelser der, må man treffes fysisk, sier han.

Forskerne ved Kinsey-instituttet forsker på sosial og seksuell oppførsel, intime forhold, inkludert variasjon i monogami, intimitet, kjønn, flørting, dating, lidenskap, tilfredstillelse og reproduktive strategier.