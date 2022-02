Solberg om Berges ønske: – Ser ikke helt faren ved at han gjør det

Som TV 2 skrev torsdag, jobbes det med en løsning som gjør at Christian Berge fortsetter som norsk landslagssjef.

Berge har kontrakt ut 2025, men i høst ble det kjent at Kolstad ønsker trønderen som hovedtrener.

Berge har selv uttrykt at han ønsker en delt trenerløsning: Å være både norsk landslagstrener og Kolstad-trener for å få mer tid på gulvet som trener.

Det har forbundsstyret sagt nei til.

– Jeg forstår begge sider, egentlig. Jeg forstår at Christian og enkelte trenere vil det og synes det er utfordrende. Jeg ser ikke helt faren ved at han skal gjøre det. Det gjør jeg ikke. Men samtidig så er det å være landslagstrener en stor jobb, påpeker svenskenes landslagstrener Glenn Solberg i den nyeste episoden av «Kommentatorbua».

Fordel for norsk håndball

Kolstad har signert med landslagsspillerne Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Gøran Johannessen, samt den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson.

– Det må være en gavepakke. Hvis det er noen som har lyst til å legge inn så mye penger i norsk håndball og klubbhåndball, så må det være helt fantastisk. Håndball-Norge er heldige som har folk som har lyst til å bruke så mye penger, sier Solberg om Trondheim-klubbens store satsning.

GULL: Glenn Solberg ledet Sverige til EM-gull i januar. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, mener årsaken til at forbundsstyret ikke vil gå med på en delt trenerløsning kommer som følge av motstanden ute i eliteklubbene.

– Det er nok der skoen trykker. Jeg tror håndballforbundet kunne levd med en annen løsning. Men mantraet har hele tiden vært at alt som kommer sentralt fra skal komme alle til gode. En landslagstrener i en klubb får fordeler. Det handler om likhetsprinsippet, men dersom Berge tror han bli bedre ved å være trener hver dag, er det et argument som burde veie tungt, mener Svele.

Solberg følger opp:

– Jeg tenker jo at hvis en klubb blir veldig bra i Norge, så må man ikke være misunnelig. Man må ta opp hansken og sørge for at man blir bedre selv og følge etter. Det tenker jeg. Jeg hadde aldri tenkt noe annet enn det. Hvis Christian blir Kolstad-trener, så må det være bra for norsk håndball.

Flere veier til Rom

Den tidligere landslagsprofilen ledet Sverige til sitt første EM-gull på 20 år da de vant EM i januar. Selv har ikke Solberg behov for mer tid på gulvet enn han har med landslaget, men har forståelse for at Berge ønsker det.

– Kunne Norge blitt bedre?

– Kanskje Christian hadde blitt bedre, men jeg vet ikke om Norges landslag hadde blitt bedre. Jeg ser på min rolle på en annen måte: Jeg ønsker å være ute med spillerne, bygge relasjoner og skape en kultur hvor de tenker utvikling i klubbene sine. Det krever veldig mye tid til reising og da kunne jeg ikke hatt en klubb. Jeg er jo ikke lik Christian. Alle må gjøre det de mener er riktig for seg. Det finnes ikke kun en vei til Rom, men flere veier.

Solberg har kontrakt med det svenske landslaget til 2024 og stortrives i nabolandet. Dersom det skulle bli en ledig landslagssjefstilling i Norge, er ikke den aktuell for ham.

– Men jeg er veldig opptatt av at ting kan skje veldig fort i bransjen vår. Man kan gjøre et mesterskap eller to dårlig og så er man ferdig. Man skal aldri lukke noen dører sånn sett. Det blir bare dumt, understreker Solberg.