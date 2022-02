Askildsen var ille ute i Italia. Plutselig snudde det: – Kanskje jeg mangler noe oppi hodet

Han har akkurat rukket å fylle 21 år, men bærumsgutten er allerede inne i sin tredje sesong som førstelagsspiller i Serie A-klubben Sampdoria.

Omsider har det løsnet for den høyreiste midtbanespilleren. 73 minutter i 2019/20-sesongen og 91 minutter i 2020/21 har blitt etterfulgt av 723 minutter i den italienske ligaen allerede denne sesongen.

Den tidligere Stabæk-spilleren har startet syv Serie A-kamper og kommer jevnlig inn fra benken, men før sommeren var virkeligheten en helt annen.

– Da mister man litt motivasjon. Da er det vanskelig å gå og pushe seg hver dag på trening. Da går du inn i en dum syklus. Hvis det hadde fortsatt sånn, hadde jeg nok vært et annet sted, erkjenner Askildsen til TV 2.

Likevel er han fortsatt her, i den vakre italienske kystbyen Genova, der han bord i etasjen under Morten Thorsby. Den norske duoen deler en eksklusiv villa med utsikt over Middelhavet.

– Jeg snakket mye med agenten min om hva vi skulle gjøre i sommer. Jeg var egentlig ikke en av de som skulle spille denne sesongen, sier Askildsen.

Men i en treningskamp mot Hellas Verona hadde den nye Sampdoria-treneren Roberto D'Aversa ikke noe annet valg enn å gi Askildsen sjansen. En av konkurrentene var skadet, den andre syk.

– Jeg fikk spille hele kampen og gjorde det veldig bra. Da ville den daværende treneren ha meg værende. Når treneren sier at han vil du skal bli, er det et bra signal, sier Askildsen.

– Kjenner ikke på noe press

Siden har han vært i eller i nærheten av Sampdorias startoppstilling.

– Hva ser du på som den viktigste grunnen til at du har klart å bite deg fast her?

– Jeg er en person som ikke føler så mye press. Jeg bryr meg ikke så mye. Jeg føler jeg har et bra hode til å stå i det. Denne gangen slo det positivt ut, sier Askildsen.

– Hva mener du med at du ikke bryr deg?

– Jeg bryr meg, men jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg veldig om det jeg driver med, men for noen kan det se ut som at jeg ikke har lyst til å være der og ikke bryr meg i det hele tatt. Men det er bare min måte å være rolig på. Når jeg spiller i Serie A nå, kjenner jeg ikke på noe press, sier Askildsen.

Av kjente og kjære beskrives han som totalt blottet for frykt. Det gir ham evnen til å klaske ballen bekymringsløst i krysset fra over 20 meter mot AC Milan, eller å grisetakle den tidligere Torino-veteranen Tomás Rincón og by opp til håndgemeng i etterkant.

– Kanskje jeg mangler noe oppi hodet som ikke er skrudd på plass ordentlig, sier unggutten.

LUNSJ I SOLEN: Kristoffer Askildsen, Leo Skiri Østigård og Morten Thorsby utgjør en norsk trio i fotballbyen Genova. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ble ydmyket: – Ikke høy i hatten

Det kan være en fordel i det italienske fotballkaoset. I oktober ble Askildsen utsatt for den ultimate ydmykelse for en fotballspiller da trener D'Averso byttet ham inn og deretter ut igjen bare 12 minutter senere.

– Den første timen etter kampen var jeg ikke og danset. Jeg var ikke høy i hatten. Men tre dager senere snakket jeg med treneren, og den neste kampen startet jeg, så jeg vil si at jeg lærte av det, sier Askildsen.

– Treneren sa etter kampen at du burde være glad han ikke kom ut på banen og slo deg. Gikk ikke det inn på deg?

– Da jeg så det, ble jeg litt overrasket, men jeg brydde meg ikke så mye om det. For meg gikk det helt fint. Jeg snakket med ham, så sa han takk for at du kom og snakket, så var det ferdig, sier Askildsen og trekker på skuldrene.

Han kaller denne sesongen «et lite gjennombrudd», men sikter seg inn på det virkelige gjennombruddet; en fast plass på laget gjennom en hel sesong. Målet er å etablere seg i en av toppklubbene i Serie A.

FRYKTLØS: Kristoffer Askildsen yppet på seg kraftpluggen Tomás Rincón. Foto: Danilo Vigo / IPA

Forhandlinger på Deadline Day

Til tross for stigende status i støvellandet er Askildsen et ubeskrevet blad for den jevne norske fotballsupporter. Han beskriver seg som en anvendelig midtbanespiller:

– Jeg kan være en spillende type, men jeg kan også trøkke til og være en drittsekk hvis det må til.

– Har du hørt noe fra A-landslaget?

– Nei. Jeg har veldig lyst til å gå til EM med U21-landslaget neste år. Selvfølgelig er det kult å spille på A-landslaget, men hvis jeg går rundt og tenker på det, blir jeg gal.

NØDLANDSKAMP: Kristoffer Askildsen har på papiret én landskamp for Norge – i den berømte nødlandskampen mot Østerrike i november 2020. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Det er lett å oppfatte Askildsen som nonsjalant når han uttrykker seg, men det må ikke forveksles med manglende karakterstyrke. 21-åringen vet hva han vil, og viste det tydelig i januar, da overgangsryktene stormet rundt ham.

Ifølge TV 2s opplysninger var flere italienske klubber, i tillegg til FC København, sterkt interessert i å signere ham. Helt inn i de siste timene skal Serie A-klubben Cagliari ha forsøkt å forhandle seg til å signere den 190 cm høye midtbanespilleren, men Askildsen flørtet ikke engang med tanken.

– Jeg sa bare til sportsdirektøren at jeg hadde lest noen rykter, men at jeg hadde lyst til å bli her. Så vet jeg ikke hva de snakket om, sier Askildsen på sitt sedvanlig avslappede vis.

– Hvorfor ønsket du å bli værende i Sampdoria?

– Jeg hadde lyst til å bli her, for jeg har hørt mye bra om den nye treneren (Marco Giampaoli). Selv om jeg ikke spiller hver kamp, og selv om jeg skulle spille null minutter resten av sesongen, tror jeg at jeg kommer til å lære veldig mye. Det er noe helt annet på trening. Det var egentlig treneren som fikk meg til å bli. Dessuten liker jeg å bo her, og jeg har lyst til å fullføre det jeg startet.