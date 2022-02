Liadal anker ikke bedrageridommen

Det opplyser Hege Haukeland Liadal selv til Aftenposten.

I slutten av januar ble hun dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri. Dommen slo fast at hun fra høsten 2016 til 2018 mottok litt over 117.000 kroner hun ikke hadde krav på.

– Det er bevist utover en hver rimelig tvil at tiltalte har begått grovt bedrageri, sa tingrettsdommer Steinar Backe da dommen ble lest opp.

I tillegg ble hun dømt til å tilbakebetale 99.872 kroner til Stortinget.

– Det er mange forhold i dommen jeg er dypt uenig i. Men livet må videre. Det har vært et helvete og jeg orker ikke ny rettssak med å sette livet på vent i minst ett år til. Verken for min eller min families del, skriver Hege H. Liadal i en SMS til avisen.

Etterforskingen mot Lidal ble satt i gang etter at Aftenposten avslørte at den tidligere stortingsrepresentanten hadde levert inn flere fiktive reiseregninger.

Hege Haukeland Liadal var stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i åtte år frem til 2021. I denne perioden leverte hun over 700 reiseregninger.

Liadal har innrømmet at hun har gjort feil og dummet seg ut. Likevel har hun nektet straffskyld for grovt bedrageri.

– Det jeg er mest lei meg for, er at jeg har vært unøyaktig. Jeg håper å bli trodd på at jeg ikke har gjort det for min egen berikelse, sa hun fra vitneboksen i november.