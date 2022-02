Nærmer seg Spotify-avtale – Camp Nou kan få nytt navn

Barcelona er nær å signere en ny sponsoravtale med musikkstrømmetjenesten Spotify. Det melder The Guardian.

– Det er risikabel sport i 2022

Ifølge avisen er avtalen verdt opp til hele 236 millioner pund, og er tiltenkt å vare over tre år. Avtalen trer i gang når Barcelonas nåværende sponsoravtale med Rakuten og deres andre sponsor, Beko, er over.

Videre skriver The Guardian at avtalen er forventet å fullføres i løpet av uken.

Både herrelaget og kvinnelaget kommer til å bære Spotify-logoen på drakten de neste årene, skulle avtalen gjennomføres.

Avtalen inkluderer også navnerettighetene til Barcelonas stadion – som kan se den endre navn fra Camp Nou til «Spotify Camp Nou», skriver Marca.

SPOTIFY-AVTALE: Barcelonas stadion kan få nytt navn som følge av en potensiell sponsoravtale med Spotify. Foto: Joan Monfort

Stadionet – som ble åpnet i 1957 – har bevart sitt navn helt siden dens grunnleggelse. Nå, 65 år senere, kan det se ut som at Barcelonas kjære hjemmebane får et nytt navn.

Det er ikke musikkplattformens første forsøk på å kjøpe seg inn i en fotballklubb. I mai 2021 bekreftet Spotify-gründer Daniel Ek at han hadde lagt et tilbud på bordet til Arsenal for å kjøpe opp klubben.

Den svenske entreprenøren fikk da nei fra London-klubben, men forsøker nå lykken på ny hos kriserammede Barcelona.