Nils Kvalvik frifunnet etter «Farmen»-fest

I dommen kommer det frem at Kvalvik frifinnes for brudd på smittevernloven. Det er dermed i tråd med aktors påstand, som selv snudde under rettssaken og ba om frifinnelse.

I dommen kommer det frem følgende:

«Retten har kommet til at tiltalte frifinnes fordi det ikke er bevist forbi enhver rimelig tvil at Kvalvik har gjennomført et arrangement som beskrevet i forelegget, slik at det objektive vilkåret for straff ikke er til stede.»

FRIFUNNET: Nils Kvalvik (midten) er frifunnet for brudd på smittevernloven. Foto: TV 2

Nektet å betale forelegg

I fjor skrev politiet i Finnmark et forelegg til den tidligere «Farmen»-deltakeren Kvalvik og Billefjord idrettslag for å ha arrangert en fest på idrettslagets klubbhus.

Årsaken var at politiet mente de var for mange på festen innendørs, og at arrangørene hadde brutt smittevernloven (§ 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 24, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19-forskriften § 13a).

Forelegget var på 20.000 kroner - noe Kvalvik nektet å betale.

I dommen kommer det frem at retten mener Kvalvik har hatt en rolle i organiseringen av «Farmen»-deltakernes sammenkomst, men at han ikke kan straffes for det.

Kvalviks rolle

I hovedsak var festen utendørs med nærmere 20 personer til stede, men på grunn av dårlig vær måtte de flytte seg inn i klubbhuset innendørs

Retten har diskutert hvorvidt Kvalvik var en arrangør eller deltaker på festen.

I dommen kommer det frem at Kvalvik ankom sammen med øvrige gjester, mens personer som var en del av idrettslaget tok seg av forberedelsene.

I tidligere intervju med God kveld Norge har Kvalvik stått fast ved at han ikke har gjort noe ulovlig.

Han har også tidligere sagt at det har vært belastende for han at mange har trodd at han hadde brudd loven.

– Dette skulle ikke ha gått i retten en gang, men når de likevel har dratt det så langt som dette, må de være klar over at det blir sirkus, sa Kvalvik tidligere i år.