Uvær skaper veikaos i Sør-Norge – ventes å fortsette i helgen

Uværet i Sør-Norge har ført til utfordrende kjøreforhold flere steder torsdag. Vegvesenet oppfordrer dem som skal over fjellet i helgen om å sjekke farevarsler.

Torsdag har politiet rykket ut til flere trafikkulykker på glatte veier i Sør-Norge, og enkelte steder har veier blitt stengt, eller trafikken er blitt dirigert manuelt.

Uværet har ført til at de fleste vinteråpne fjellovergangene i Sør-Norge er stengt. E16 over Filefjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet er de eneste fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet som er åpne.

ÅPEN: E16 over Filefjell er en av få fjelloverganger som er åpne mellom øst og vest. Foto: Statens Vegvesen

Vegvesenet melder om glatte forhold på riksvei 52 Hemsedalsfjellet, og det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Venter uvær i helgen også

– Vi venter økende vind og kraftig snøflokk i Jotunheimen, Langfjella og Troms fra fredag kveld, skriver Meteorologene på Twitter.

Det er foreløpig sendt ut oransje farevarsel, altså betydelig fare for snøskred, i Salten, Svartisen og Helgeland fredag. Samtlige andre steder på varsom.no sin oversikt er det sendt ut gult farevarsel.

Meteorologene ber dem som skal over fjellet i helgen, om å følge med på farevarslene.

Kaos på glatte veier

Politiet har hatt det travelt flere steder i Sør-Norge torsdag på grunn av glatte veier og store mengder snø.

En bil i Stokke i Vestfold hadde en rundvelt ned en bratt skråning og landet på jordet. Føreren fremsto som uskadd, ifølge politiet. Veiene i området skal ha vært glatte.

På Frivoll i Grimstad har det vært et trafikkuhell mellom to biler. En person er kjørt til legevakt, og to sjekkes på sykehus, opplyser politiet i Agder. Det skal ha vært glatte veier i området.

Vogntogstans

– Det er trafikale problemer flere steder i området grunnet snøfall og vind. Flere vogntog står og venter i området, opplyser Innlandet politidistrikt.

Et vogntog står også på tvers nede i Vang, og det er manuell dirigering i området. E16 er stengt mellom Øye og Kvam på østsiden av Filefjell av flere vogntog som står fast, melder Statens vegvesen.

Nord i Vestland snør det stedvis kraftig, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

– Entreprenører har alt mannskap ute for å gjøre veiene farbare. Avpass farten og kjør forsiktig, lyder det.

Flere fjelloverganger er stengt

E134 Haukelifjell holdes stengt på grunn av snøskred. Opprydningsarbeidet er ventet å ta flere dager, og det jobbes for at veien kan åpne lørdag klokken 10.

STENGT: Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt. Foto: Statens Vegvesen

Fylkesvei 50 Hol-Aurland, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 15 Strynefjellet er stengt. Det samme er riksvei 7 Hardangervidda. Ny vurdering kommer klokken 18.

