Det eneste jeg ønsker meg er en helseminister som tar ansvar

Jeg er fastlege. Det er en fantastisk jobb. En jobb som gir et unikt innblikk i livene til de som jeg er fastlege til.

Men som det er blitt for mye av, slik fastlege Peter Christersson beskrev i Aftenposten før jul. Ikke at det var nytt.

Fastlegeordningens far, Tom Willy Christensen, varslet fastlegeordningens kollaps på femtenårsjubileet i 2016.

Krisen i fastlege ordningen er allment kjent etter at VG belyste dette første gang i 2017.

Offentligheten har blitt kjent med slitne fastleger som sier opp sine hjemler som følge av uutholdelige arbeidsdager.

Etter 699 dager med pandemi er tilstanden gått fra vondt til verre. Erfarne kolleger beskriver den tøffeste høsten og vinteren i deres 40+ årige karrierer. Nå rakner fastlegeordningen.

Når regjeringen ikke evner å prioritere midler til fastlegeordningen, så må noen oppgaver prioriteres ned.

Det er en politisk avgjørelse.

Helseminister Kjerkol sa tidligere i høst at hun ikke vil være koronaminister. Jeg vil heller ikke være koronafastlege eller koronalegevaktlege.

Men det siste året har jeg forholdt meg til stadige endrede smittevernregler, anbefalinger om bruk av smittevernutstyr, avstand mellom på venterom, uttrekk av risikopasienter til vaksinering, videokonsultasjoner, karantenebestemmelser og isolasjon.

Alt helsepersonell gjort det beste ut av en stadig endret situasjon. Tidsbruksundersøkelsen viste at den gjennomsnittlige fastlege jobbet 55,6 timer i uka i 2017.

Det har økt nå.

Lover midler

Dette tærer på en fastlegeordning som har vært og er under enormt press.

Fra at det har vært en fastlegekrise, ser vi nå en fastlegekollaps.

1. februar 2022 står drøyt 151.000 innbygger uten fastlege. Da teller vi ikke med alle de innbyggerne som står på liste hvor fastlegen har sluttet, men hvor det ikke kommer inn nye fastleger.

Forhenværende helseminister Høie lanserte Handlingsplan for allmennlegetjenesten i fjor vår.

Den har vært kritisert for at den gir for lite midler til fastlegeordningen og for sent.

I opposisjon var det lett for helseminister Kjerkol å love midler til fastlegeordningen.

For dette er mest av alt en pasientkrise.

Kronikeren må fortelle historien sin.

Gang etter gang. Pasienter risikerer at tidligere feilslåtte behandlinger forsøkes på nytt, fordi nye leger ikke kjenner historien.

Flere havner på legevakt. Det kommer flere henvisninger til sykehus.

Det gir en ekstra belastning på helsetjenesten.

Hvor mange pasienter skal få en forsinket kreftdiagnose?

Hvor mange av Vedums vanlige folk må bli alvorlig syke, før Regjeringen viser handlekraft?

Må innbyggere dø, før det er en vilje til å satse på fastlegeordningen?

Pandemi og økte strømpriser har vist at det er vilje til handling.

Ønskelisten

Mitt ønske er en helseminister som tar ansvar for fastlegeordningen. En helseminister som ser meg i øynene.

Og kommer med en realistisk satsning på fastlegeordningen. Eller som sier hvilke oppgaver som skal ut.

NAV-erklæringer kan utsettes seks måneder, nå når helsetjenesten er på sitt mest belastede.

Førerkortattester, legeerklæringer til søknader om TT-kort og parkeringsbevis kan utsettes til pandemien er over.

Fastlegene må få mulighet til å regulere egen arbeidstid, også på legevakt.

Det må være mulig for leger å si nei til vakter etter år med enorm arbeidsbelastning.

Kommunene må styrkes. Slik at de kan ta sitt sørge-for ansvar på legevakt. Distriktsleger særskilt må slippe å bli lagt under et utilbørlig press for å ta vakter, for eksempel når de er i permisjon eller har hatt mange og lange vakter over tid.

Jeg håper regjeringen tar ansvar. At det kommer et betydelig løft.

Helst nå. Når det er krise. Som på kort sikt gir innbyggerne en fastlegeordning som overlever pandemien.

Og på lang sikt rustes for framtiden.

