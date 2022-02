GOD KVELD NORGE (TV 2): YouTuberen Agnete Husebye er glad for at hun deltok i «16 ukers helvete», men skjønner kritikken enkelte seere har rettet mot programmet.

Agnete Husebye (26), bedre kjent under YouTube-aliaset «Agnetesh» har vært med i en rekke fysiske realityprogrammer, og er nå er med som deltager i «16 ukers helvete».

Treningsprogrammet skapte reaksjoner etter premieren.

Influencer Linnéa Myhre reagerte særlig på deltagernes diett, som hun omtalte som «oppskriften på et fucka forhold til mat». Noe Christer Falck, som er en av de seks deltagerne, sa seg uenig i. Han svarte at hans erfaring var at vekten var den delen det var minst fokus på i produksjonen.

HARDE BUD: Tidligere toppidrettsutøver Martin Johnsrud Sundby leder seks kjendiser mot målet om en livsstilsendring. Foto: Discovery+

– Ganske ensidig diettplan

Husebye erkjenner at hun forutså at kritikken kunne komme, og at det var alt annet enn behagelig å skulle bli veid og målt foran hele Norge.

– Jeg var veldig forberedt på at folk kom til å reagere. Uansett hvordan programmet hadde vært, så tror jeg at det hadde kommet kritikk bare fordi det handler om å forbedre helsen eller gå ned i vekt. Sånne typer temaer er litt tabu å snakke om i offentligheten.

– Synes du kritikken er fortjent?

– Både og. Vi følger et program som en svensk PT har funnet opp. Diettplanen er ganske ensidig, men jeg synes ikke det kommer helt fram hvordan vi spiste.

Mener fremstillingen er feil

Husebye utdyper at de kunne spise mye mer enn det som vises fram på TV. I programmet får seerne en oversikt over kjendisenes daglige måltider og klokkeslettene de skal inntas til.

– Vi spiser jo mye mer enn det man ser på den listen. Grønnsaker og frukt, det kunne vi spise ubegrenset av. Jeg skjønner at folk gir kritikk for det de ser, men det var ikke så ille som det ser ut som, sier hun.

MENY: I programmene får seerne en oversikt over hva deltagerne skal spise, men Husebye mener menyene ikke viser det fulle bildet. Foto: Skjermbilde / Discovery+

Uenig i kritikken

TV-selskapet Discovery, som står bak den norske versjonen av programmet, er uenig i deltagerens kritikk.

– Vi synes budskapet om å spise frukt og grønt kommer ganske godt frem i serien, men temaet kommer ikke opp i hver episode, sier kommunikasjonsrådgiver Ola-Magnus Svihus.

Ifølge han kan ikke Discovery gå ut med den fullstendige matplanen fordi det bryter med den såkalte formateiers vilkår. Svihus opplyser at deltagerne hadde et daglig inntak av mellom 1600 og 2200 kalorier, og at dietten kunne tilpasses «for å nå sine mål».

I flere episoder kommer det frem at deltagere er sultne og sliter med å gjennomføre treningsøkter. Christer Falck uttrykker særlig dette, og fikk derfor justert diettplanen av seriens ernæringsfysiolog.

– Det var viktig for oss å kunne tilby gode løsninger og tilpasninger etter individuelle behov. Vår oppfatning er at deltagerne lyktes med å finne balanse, og at de fikk godt tak på opplegget etter hvert som de kom i gang, sier Svihus.

Agnete Husebye understreker at hun står inne for deltagelsen, som for henne var et steg mot forbedret helse.

– Jeg følte sånn, fader, dette er noe av det sunneste jeg kan gjøre mot meg selv. Jeg har fått en ny gnist i livet generelt, og masse treningsglede. Jeg har ikke gjort noen dumme ting eller prøvd å fikse på utseendet på en eller annen måte, slår hun fast.