Har klar oppfordring til studenter og pensjonister

Torsdag publiserte Helsedirektoratet sin ukerapport, der det kommer frem at 45 prosent av kommunene melder at situasjonen på sykehjem og hjemmetjeneste er utfordrende.

Smittetilfellene øker på kommunale institusjoner, og 45 prosent av kommunene beskriver situasjonen som utfordrende. Én kommune beskriver situasjonen som kritisk.

I forrige uke ble det registrert 633 smittede på kommunale institusjoner, mot 468 uken før. Noen flere kommuner vurderer risikoen som «middels» for at smitten de neste en til tre ukene skal overbelaste helsetjenesten. Seks kommuner svarer at risikoen er høy, mot fire kommuner uken i forveien.

Både på sykehjem og i barnehager er situasjonen utfordrende.

– Det er en krevende situasjon for mange barnehager nå med mye sykefravær, som i resten av samfunnet. Statsforvalterne rapporterer om omfattende fravær både blant elever og ansatte i skoler og barnehager, men det er også store lokale variasjoner, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

Klar oppfordring

FHI anslår at så mange som mellom tre og fire millioner kan bli smittet av omikron før sommeren.

OPPFORDRING: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi må planlegge for opp mot 20 prosent sykefravær generelt i samfunnet. Det er et klart mål at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag også under koronapandemien, sier Hølleland.

Statssekretæren sier regjeringen dekker kommunesektorens nødvendige merutgifter knyttet til koronapandemien.

– Det gjelder også utgifter til vikarer og overtid, og vi forventer at kommunene sørger for likebehandling mellom kommunale og private barnehager, sier Hølleland.

KS og PBL har blitt enige om anbefalinger for hvordan kommunene skal håndtere tilskudd til private barnehager i forbindelse med pandemien, blant annet for å sikre samtidig finansiering, og unngå etterslep på to år.

Hølleland har en klar beskjed til studenter og pensjonister.

– Jeg vil oppfordre studenter og pensjonister som kunne tenke seg det, å ta vikarjobb der det trengs. Når man jobber i skole og barnehage gjelder ikke inntektsgrensen for studenter som får stipend Lånekassen, og pensjonister vil ikke få avkorting i pensjonen.

– Skal veldig mye til

Hølleland påpeker at bemanning i hovedsak er barnehage- og skoleeiers ansvar, og understreker viktigheten av å legge til rette for at barn og elever får det tilbudet de har krav på.

– Det skal veldig mye til før barnehager kan stenge eller redusere tilbudet sitt. Stenging får store konsekvenser for både barn og foreldrene, og bør i størst mulig grad unngås, sier Hølleland, og fortsetter:

– For at barnehagene skal kunne stenge eller redusere tilbudet sitt må det være en akutt situasjon, og barnehagene bør forsøke andre tiltak først, som å slå sammen avdelinger på tvers av avdelinger, vikarpool i kommunen og så videre. Her har vi tillit til at kommunene og barnehagene finner gode løsninger lokalt.

Hølleland sier et eksempel på en akutt situasjon er om det ikke møter noen ansatte på jobb, eller at det er så få at det er uforsvarlig å holde åpent.

– Det er noe som må vurderes i den enkelte situasjon. Jeg vet at de ansatte i barnehager og skoler strekker seg langt. Gjennom rapporteringer ser vi eksempler på at ansatte omdisponeres mellom skoler i kommuner der fraværet er høyest, og også kommuner som utvider deltidsstillinger i kortere perioder. Det vil ha store konsekvenser å stenger barnehager, så det er viktig at barnehageeiere ser på alle muligheter før de tar et så drastisk grep.