Kloster med ny norsk rekord

Line Kloster (31) som ble tatt ut på det norske friidrettslandslaget i fjor høst imponerte under et stevne i Sør-Afrika i ettermiddag. Der forbedret hun sin norske rekord på 300 meter med 35 hundredeler under Newton Classic.

Den nye rekorden er på 36,96.

Trener Petar Vukicevic er storfornøyd med sin rutinerte elev.

– Line utvikler seg og har stadig stigende form. Hun gleder seg til veldig til fortsettelsen av sesongen, skriver Vukicevic i en SMS til TV 2.

Kloster er på treningsleir i Sør-Afrika, og kommer til å være på sydlige breddegrader fram til slutten av mars. Der er planen å være med i flere stevner.

Det betyr at hun ikke satser på innendørssesongen som har VM i starten av mars.

Kloster, som har vært i norgestoppen i over ti år, fikk landslagsplass for første gang i karrieren i fjor høst. Det har gitt en etterlengtet forutsigbarhet i satsingen og oppfølgingen fra Olympiatoppen og forbundet.