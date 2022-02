«Det er ledere som Välbe, og ikke Bolsjunov som er problemet»

At Aleksander Bolsjunov vinner OL-gull i skiathlon er det ingen som bør bli mistenksom av.

Russeren har i år etter år vært en av verdens beste langrennsløpere. Og fram til i dag har det ikke vært noe som tyder på at han har dopet seg.

Sett utenfra blir det derfor svært forunderlig hvordan russiske ledere skyver en flott idrettsmann foran seg når internasjonale journalister helt legitimt stiller spørsmål om Russland burde fått lov å delta i OL.

Det handler ikke om at vi ikke tror på Bolsjunov.

Det handler om at det i stor grad er de samme lederne som i dag leder utøverne under flagget ROC (Den russiske olympiske komité), som satt ansvarlig under dopingsvindelen i Sotsji i 2014.

Det er lett å forstå at russerne er lei av å bli mistenkeliggjort. Det er menneskelig.

Og med norske dopingsaker friskt i minne, så er det også forståelig at terskelen for å godta kritikk fra Norge er ekstra lav.

Men når Jelena Välbe boikotter alle norske journalister fordi NRKs Jan Petter Saltvedt har skrevet en kritisk kommentar om IOCs behandling av dopingskandalen, så bommer hun på blinken.

Det er ikke kant ut. Det er intet annet en skivebom.

For igjen handler dette om at IOC gjør russerne en bjørnetjeneste med å i praksis la alt skure og gå som i gamle dager. Under en nøytral fane.

For i teamet rundt seg har Jelena Välbe omtrent de samme menneskene som stod bak sviket mot den internasjonale idrettsbevegelsen i 2014. De innbyr ikke til troverdighet.

I alle fall ikke når man er så lite ydmyk overfor resten av verden som Välbe har vært i Beijing.

Og det er ikke bare i langrennsleiren man sliter med troverdigheten.

Den pågående dopingsaken mot 15 år gamle kunstløperen Kamila Valijeva er nok et bevis på det som er problemet.

Grunnen til at idrettens voldgiftsrett slo fast at Russland skulle kunne få delta i OL under nøytralt flagg, var at den neste generasjonen med utøvere skulle beskyttes mot dopingsyndene til den forrige generasjonen.

I og for seg en god tanke.

Men når man vet at sjefen til tenåringen Valieva er den samme som satt der for åtte år siden, så river det umiddelbart ned mye av den tilliten som utøvere som Bolsjunov har vært med å reise.

I følge russiske medier er substansen Valieva er mistenkt for å ha tatt, Trimetazidin. Det er en medisin som brukes mot hjertekramper og brystsmerter. Effekten i idrettssammenheng er bedre utholdenhet.

Ekspertene sammenligner den med Meldonium, et preparat som felte en haug med russiske utøvere for fire år siden. Blant dem en håndfull som representerte den russiske olympiske komiteen i Sør-Korea.

Så uansett hvor mye man håper og ønsker at dagens russiske utøvere ikke skal bli nye offer i et råttent dopingsystem, så innbyr Valieva-saken ikke til økt troverdighet.

Og igjen. Det er ikke utøvernes ansvar. Det er lederne sitt.

Og når de ikke greier å kvitte seg med gamle uvaner, så går det ut over troverdigheten til alle som konkurrerer under ROC-vimpelen.

Har du blitt bedratt av kona eller mannen din én gang. Så blir man ekstra mistenksom på at det kan skje igjen.

Og for å si det enkelt. Det er ledere som Jelena Välbe, og ikke Aleksander Bolsjunov som er problemet.

For Välbe trenger ikke å tvile på at alle norske langrennselskere ønsker å se Bolsjunov i en ren kamp mot Klæbo, Holund, og Krüger. Russerne beriker langrennssporten på en fantastisk måte. Både gjennom sine prestasjoner, og sin sympatiske væremåte.

Men før den russiske skipresidenten forstår at det er hennes egne mørke dopingskygge som står i veien for et slikt klarsyn, så er det lite hun får gjort med skepsisen fra resten av verden.